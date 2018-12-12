У справах полонених українських моряків до 24 січня, ситуація в слідчій справі кардинально не зміниться
|11:01 28.12.2018
|0 комментариев
|Крым
У справах полонених українських моряків призначено низку технічних експертиз, які найближчим часом провести не встигнуть.
Про це кореспондентові Укрінформу розповів Микола Полозов, який координує роботу команди адвокатів українських моряків, захоплених російськими військовими в районі Керченської протоки.
"Що стосується ситуації з кримінальною справою, то в справах українських моряків у грудні призначено низку технічних експертиз. Не думаю, що вони будуть виконані до новорічних канікул. І в цілому, до 24 січня, коли закінчиться затверджений термін утримання під вартою, ситуація в слідчій справі кардинально не зміниться", - сказав Полозов.
За його словами, в цих умовах працівники Слідчого управління ФСБ, які ведуть справи, запитуватимуть продовження строку тримання під вартою українських моряків.
«Швидше за все, це відбудеться в Лефортовському районному суді. Українських моряків будуть зобов'язані доставляти на засідання. Розгляд апеляцій буде проходити в суді вищої інстанції, тобто - в Мосміськсуді», - вважає адвокат.
Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських корабля, здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також 24 моряки.
Підконтрольні Росії "суди" в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих моряків.
Ещё на эту тему:
Кремль заявив що ніяких військовополонених на території РФ нема
Фрегат Черноморского флота страны оккупанта посетил Кипр
Адвокат розповів, як полонені українські моряки зірвали план Кремля
Усі захоплені на морі українці заявили слідству РФ, що вони полонені
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
Тральщик Черноморского флота РФ возвращается из Средиземного моря
Оккупанты прислали пополнение на Черноморский флот РФ
Фрегат с крылатыми ракетами в вернулся в оккупированный Севастополь
Вже 22 з 23 затриманих біля Керченської протоки росіянами українських моряків визнали себе військовополоненими