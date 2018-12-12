У справах полонених українських моряків призначено низку технічних експертиз, які найближчим часом провести не встигнуть.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів Микола Полозов, який координує роботу команди адвокатів українських моряків, захоплених російськими військовими в районі Керченської протоки.

"Що стосується ситуації з кримінальною справою, то в справах українських моряків у грудні призначено низку технічних експертиз. Не думаю, що вони будуть виконані до новорічних канікул. І в цілому, до 24 січня, коли закінчиться затверджений термін утримання під вартою, ситуація в слідчій справі кардинально не зміниться", - сказав Полозов.

За його словами, в цих умовах працівники Слідчого управління ФСБ, які ведуть справи, запитуватимуть продовження строку тримання під вартою українських моряків.

«Швидше за все, це відбудеться в Лефортовському районному суді. Українських моряків будуть зобов'язані доставляти на засідання. Розгляд апеляцій буде проходити в суді вищої інстанції, тобто - в Мосміськсуді», - вважає адвокат.

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських корабля, здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також 24 моряки.

Підконтрольні Росії "суди" в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих моряків.