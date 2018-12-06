Окупанти парканом відгородили Крим від материкової України
|10:29 28.12.2018
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|Крым
На півночі окупованої Росією Криму на кордоні з материковою Україною завершено будівництво загородження.
Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на прес-службу кримського прикордонного управління ФСБ РФ, передає Укрінформ.
У відомстві заявили, що будівництво паркану було "плановим". Він включає в себе "рубіж інженерно-технічних споруд", а також "складну систему сигналізаційних датчиків в районі Перекопського перешийка".
У ФСБ стверджують, що кілька сотень датчиків різного типу дії розміщені на загородженні як прихованим, так і відкритим способом.
Довжина огорожі на кордоні склала 50 км, вона коштувала РФ понад 200 млн рублів.
Окупаційні власті стверджують, що таким чином планують "забезпечити безпеку на півострові".
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