На півночі окупованої Росією Криму на кордоні з материковою Україною завершено будівництво загородження.

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на прес-службу кримського прикордонного управління ФСБ РФ, передає Укрінформ.

У відомстві заявили, що будівництво паркану було "плановим". Він включає в себе "рубіж інженерно-технічних споруд", а також "складну систему сигналізаційних датчиків в районі Перекопського перешийка".

У ФСБ стверджують, що кілька сотень датчиків різного типу дії розміщені на загородженні як прихованим, так і відкритим способом.

Довжина огорожі на кордоні склала 50 км, вона коштувала РФ понад 200 млн рублів.

Окупаційні власті стверджують, що таким чином планують "забезпечити безпеку на півострові".