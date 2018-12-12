Адвокат розповів, як полонені українські моряки зірвали план Кремля
|10:01 28.12.2018
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|Крым
Адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди адвокатів українських моряків, захоплених російськими військовими в районі Керченської протоки, заявив, що «первинне завдання команди адвокатів у даний момент вирішене».
Про це він розповів кореспондентові Укрінформу.
"Те, що всі захоплені Росією українські моряки назвали себе військовополоненими, показує: плани російської влади розділити, дезорієнтувати захоплених у полон моряків провалилися. Таким чином, первинне завдання команди адвокатів на даний момент вирішене. І це допоможе в подальшій боротьбі за їхнє звільнення", - сказав Полозов.
Він нагадав, що відразу ж після захоплення українських моряків влада РФ доклала багато зусиль, щоб розділити їх, не дати доступу незалежним адвокатам, «підсунути» своїх адвокатів, які давали б сумнівні поради. Метою було домогтися, щоб українські моряки визнали провину, «зізналися» у кримінальному злочині. В таких умовах втрачали всякий сенс політичні переговори про їх звільнення, апеляції до 3-ї Женевської конвенції (щодо поводження з військовополоненими).
«За дуже короткий термін вдалося сформувати єдину команду захисників. Важливо, що в цих умовах оперативно спрацювала, мобілізувалася українська влада. Далі за 2,5 тижні всі адвокати зуміли увійти в справу в рамках єдиної стратегії», - зазначає Полозов.
За його словами, це, а також те, що всі українські моряки назвали себе військовополоненими, призводить до того, що дану справу тепер слід розглядати у відповідності з нормами міжнародного права. А це в свою чергу "позбавляє люфту" деяких європейських політиків, які будуть змушені визнати, що в керченській інцидент саме Росія порушила норми міжнародного права, вперше за роки гібридної війни прямо відкривши вогонь по українським військовим і захопивши в полон українських військовослужбовців.
«У цих умовах простіше буде консолідувати позицію міжнародного співтовариства. І тут, так само, як і в попередніх справах політично мотивованих справах, діє закономірність. Чим більш скоординованим і сильнішим буде тиск на Кремль, тим більше шанси на звільнення українських моряків», - резюмує адвокат.
Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських корабля, здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також 24 моряки.
Підконтрольні Росії "суди" в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих моряків.
Зараз 21 український військовий знаходиться в московському СІЗО "Лефортово", ще троє поранених - в ізоляторі "Матроська тиша".
Як повідомив керівник команди адвокатів Полозов, в четвер всі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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