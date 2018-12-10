Україна запроваджує санкції проти археологів за незаконні розкопки в окупованому Криму
|21:59 27.12.2018
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|Крым
Україна запроваджує санкції проти археологів за незаконні розкопки в тимчасово окупованому Криму.
Про це у Twitter повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передає УНН.
“Україна застосовує санкції не лише до політиків чи бізнесменів РФ. У списку і археологи,які незаконно проводили розкопки в Криму”, — йдеться у повідомленні.
“Name and shame” - ще один принцип: ми говоримо про осіб,які порушують режим окупованих територій і ширимо негативний імідж серед організацій, що з ними працюють", — зазначив Вадим Черниш.
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