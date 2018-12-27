Усі захоплені на морі українці заявили слідству РФ, що вони полонені
|21:47 27.12.2018
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|Крым
Усі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що вони військовополонені.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає Українська Правда.
"Станом на 27.12.2018 всі 24 військовополонені українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Два поранених моряків Андрій Ейдер і Андрій Артеменко заявили про це сьогодні", - написав він.
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