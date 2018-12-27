Усі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що вони військовополонені.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає Українська Правда.

"Станом на 27.12.2018 всі 24 військовополонені українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Два поранених моряків Андрій Ейдер і Андрій Артеменко заявили про це сьогодні", - написав він.