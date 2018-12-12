"Национализированный" оккупантами "Судостроительный завод "Море" (Феодосия, Крым) передано государственной корпорации "Ростех".

Это следует из информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Доля "Ростеха" в уставном капитале крымской судоверфи составляет 100% (912,23 млн рублей).

Соответствующая информация внесена в конце декабря в ЕГРЮЛ.

Ранее, согласно "СПАРКу", "Море" контролировал Минпромторг РФ. УК судоверфи составлял ровно 1 млрд рублей.

Правительство РФ в июне этого года постановило преобразовать ФГУП "Судостроительный завод "Море" в АО и передать 100% его акций "Ростеху" - это должно быть сделано в течение 16 месяцев.

По данным "СПАРКа" и сайта завода, "Море" пока еще является ФГУПом.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Моря" госкорпорации "Ростех".

"Море" производит скоростные суда и корабли военного и гражданского назначения с динамическими принципами поддержания: на подводных крыльях, на воздушной подушке и глиссирующие.

Предприятие выпускает также прогулочные яхты и катера с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов.

C момента основания завода в 1938 году было построено более 600 судов и кораблей.