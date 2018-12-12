Судостроительный завод "Море" в оккупированной Феодосии передали "Ростеху"
|20:19 27.12.2018
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|Крым
"Национализированный" оккупантами "Судостроительный завод "Море" (Феодосия, Крым) передано государственной корпорации "Ростех".
Это следует из информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".
Доля "Ростеха" в уставном капитале крымской судоверфи составляет 100% (912,23 млн рублей).
Соответствующая информация внесена в конце декабря в ЕГРЮЛ.
Ранее, согласно "СПАРКу", "Море" контролировал Минпромторг РФ. УК судоверфи составлял ровно 1 млрд рублей.
Правительство РФ в июне этого года постановило преобразовать ФГУП "Судостроительный завод "Море" в АО и передать 100% его акций "Ростеху" - это должно быть сделано в течение 16 месяцев.
По данным "СПАРКа" и сайта завода, "Море" пока еще является ФГУПом.
В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Моря" госкорпорации "Ростех".
"Море" производит скоростные суда и корабли военного и гражданского назначения с динамическими принципами поддержания: на подводных крыльях, на воздушной подушке и глиссирующие.
Предприятие выпускает также прогулочные яхты и катера с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов.
C момента основания завода в 1938 году было построено более 600 судов и кораблей.
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