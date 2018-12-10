Под конец 2018 года в Украине определили положения политики собственности Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Об этом сообщает Seafarers Journal, ссылаясь на пресс-службу АМПУ.

Новая политика определяет цели деятельности предприятия, принципы и механизмы управления компанией, а также очерчивает ожидаемые результаты ее деятельности в среднесрочной перспективе.

Положения политики были утверждены на минувшей неделе Министерством инфраструктуры Украины.

«Утверждение политики собственности — важная составляющая реформы корпоративного управления АМПУ, целью которой является, прежде всего, повышение эффективности и прозрачности деятельности предприятия, профессионализм в управлении его активами и их рациональное использование. Политика собственности определяет цели и приоритеты, согласно которым государство владеет предприятием. В частности, — повышение конкурентоспособности морских портов Украины в Черноморско- Азовском бассейне», — прокомментировал событие глава АМПУ Райвис Вецкаганс.

Согласно новой политике, деятельность ГП четко разделяется на коммерческую и некоммерческую. В первую категорию попадает работа по предоставлению услугам судам и услуг для них, во вторую — содержание, эффективная и безопасная эксплуатация и развитие объектов портовой инфраструктуры, организация и обеспечение безопасности мореходства и многое другое.

Кроме того, определена роль государства в управлении АМПУ. Указано, что власти будут осуществлять контроль и регулирование, однако не будут вмешиваться в операционную деятельность субъекта хозяйствования.