Украинские порты определились с политикой собственности

18:31 27.12.2018 0 комментариев Украина

Под конец 2018 года в Украине определили положения политики собственности Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Об этом сообщает Seafarers Journal, ссылаясь на пресс-службу АМПУ.

Новая политика определяет цели деятельности предприятия, принципы и механизмы управления компанией, а также очерчивает ожидаемые результаты ее деятельности в среднесрочной перспективе.

Положения политики были утверждены на минувшей неделе Министерством инфраструктуры Украины.

«Утверждение политики собственности — важная составляющая реформы корпоративного управления АМПУ, целью которой является, прежде всего, повышение эффективности и прозрачности деятельности предприятия, профессионализм в управлении его активами и их рациональное использование. Политика собственности определяет цели и приоритеты, согласно которым государство владеет предприятием. В частности, — повышение конкурентоспособности морских портов Украины в Черноморско- Азовском бассейне», — прокомментировал событие глава АМПУ Райвис Вецкаганс.

Согласно новой политике, деятельность ГП четко разделяется на коммерческую и некоммерческую. В первую категорию попадает работа по предоставлению услугам судам и услуг для них, во вторую — содержание, эффективная и безопасная эксплуатация и развитие объектов портовой инфраструктуры, организация и обеспечение безопасности мореходства и многое другое.

Кроме того, определена роль государства в управлении АМПУ. Указано, что власти будут осуществлять контроль и регулирование, однако не будут вмешиваться  в операционную деятельность субъекта хозяйствования.

 



Ещё на эту тему:

15:54 18.12.2018
Беларусь поделится информацией о планах строительства порта на Днепре на границе с Украиной / Карта
20:20 11.12.2018
Тендеры по передаче в концессию портов "Ольвия" и "Херсон" проведут весной
14:56 11.12.2018
В АМПУ разъяснили новую редакцию договора об агентировании судов в морских портах Украины
16:07 10.12.2018
Французька CMA CGM інвестує в Одеський порт €20 мільйонів
18:27 23.11.2018
Порт "Южный" запланировал модернизировать мощности для импорта угля
21:17 02.11.2018
Украина подписала меморандумы о сотрудничестве с портами Египта
09:03 02.11.2018
В порту Мариуполя арестовали более 3 тыс. тонн металла
14:35 17.10.2018
В морских портах Украины сократился грузооборот
15:25 03.10.2018
АМПУ: компании Беларуси заинтересовались украинскими портами взамен Балтике
10:25 27.09.2018
Турецкие инвесторы заинтересовались портом Скадовск
08:27 23.08.2018
Кабмин принял решение о запуске Морской администрации
20:59 13.08.2018
Возможно ли создать вместо Одесского порта "прекрасную марину"
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
11:44 20.12.2018
Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
18:38 18.12.2018
Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений
Все новости страны
Болгария Болгария
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
Все новости страны
Греция Греция
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
16:36 19.12.2018
Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Все новости страны
Грузия Грузия
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
Все новости страны
Молдова Молдова
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
Все новости страны
Россия Россия
16:29 27.12.2018
Die Presse: 2019 рік покаже Росії ціну її військових авантюр
15:45 25.12.2018
Росія розширила санкції проти України
12:55 25.12.2018
У южного берега Таманского полуострова в Черном море сел на мель теплоход Surov (флаг Монголия)
17:30 24.12.2018
Экспорт зерна через порты Краснодарского РФ края за 11 месяцев 2018 года вырос на 22,8% - до свыше 35,5 млн тонн
Все новости страны
Румыния Румыния
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
12:49 19.12.2018
Президент Румунії спробує заблокувати урядову амністію корупційних справ
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
Все новости страны
Турция Турция
20:17 21.12.2018
Наступление Турции в Сирии отложено
07:31 21.12.2018
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
19:33 20.12.2018
Эрдоган назначил нового посла в Украине
13:15 20.12.2018
Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
Все новости страны
Украина Украина
21:59 27.12.2018
Україна запроваджує санкції проти археологів за незаконні розкопки в окупованому Криму
21:47 27.12.2018
Усі захоплені на морі українці заявили слідству РФ, що вони полонені
20:19 27.12.2018
Судостроительный завод "Море" в оккупированной Феодосии передали "Ростеху"
18:31 27.12.2018
Украинские порты определились с политикой собственности
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс