Украинские порты определились с политикой собственности
|18:31 27.12.2018
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|Украина
Под конец 2018 года в Украине определили положения политики собственности Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».
Об этом сообщает Seafarers Journal, ссылаясь на пресс-службу АМПУ.
Новая политика определяет цели деятельности предприятия, принципы и механизмы управления компанией, а также очерчивает ожидаемые результаты ее деятельности в среднесрочной перспективе.
Положения политики были утверждены на минувшей неделе Министерством инфраструктуры Украины.
«Утверждение политики собственности — важная составляющая реформы корпоративного управления АМПУ, целью которой является, прежде всего, повышение эффективности и прозрачности деятельности предприятия, профессионализм в управлении его активами и их рациональное использование. Политика собственности определяет цели и приоритеты, согласно которым государство владеет предприятием. В частности, — повышение конкурентоспособности морских портов Украины в Черноморско- Азовском бассейне», — прокомментировал событие глава АМПУ Райвис Вецкаганс.
Согласно новой политике, деятельность ГП четко разделяется на коммерческую и некоммерческую. В первую категорию попадает работа по предоставлению услугам судам и услуг для них, во вторую — содержание, эффективная и безопасная эксплуатация и развитие объектов портовой инфраструктуры, организация и обеспечение безопасности мореходства и многое другое.
Кроме того, определена роль государства в управлении АМПУ. Указано, что власти будут осуществлять контроль и регулирование, однако не будут вмешиваться в операционную деятельность субъекта хозяйствования.
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