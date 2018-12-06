З початку окупації на території Криму викрадено 44 людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор «КримСОС» Таміла Ташева під час 30-ї щомісячної акції, присвяченої жертвам насильницьких зникнень на окупованому Росією півострові.

За її словами, з початку окупації на півострові було викрадено 44 людини, деяких було знайдено пізніше в управліннях ФСБ та у в’язницях, шістьох осіб знайшли мертвими з ознаками насильницької смерті.

Ташева додала, що на сьогодні невідомо, де перебувають ще 16 людей.

Вона зазначила, що цьогоріч було зафіксовано лише один випадок зникнення людини.

Пізніше, додала вона, з’ясувалось, що зникла людина перебуває в одному з управлінь ФСБ, а через три місяці її судили.

«Зазвичай викрадають і кримських татар, і українців, але переважна більшість викрадених людей - це кримські татари. З цього приводу, окрім акцій публічного тиску, ми постійно звертаємось до міжнародних організацій, комунікуємо з Європейським судом з прав людини, з робочою групою з насильницьких зникнень ООН, з різноманітними комітетами ООН, з Радою Європи та іншими», - додала Ташева.

За словами правозахисниці, Російська Федерація і окупаційна влада Криму не ведуть ефективних розслідувань справ про зникнення людей.

«Фактів порушень прав людини не стало менше. Репресії на території окупованого Криму продовжуються. Окупанти просто обирають інші методи. З’явилось трохи більше спротиву від місцевого населення та руху активістів, але все ж таки окупаційна влада продовжує сильно тиснути на населення», - наголосила координатор «КримСОС».



