Фахівців для ВМС України будуть готувати за стандартами НАТО в новому навчальному закладі
|17:30 27.12.2018
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|Украина
Для Військово-морських сил ЗС України у 2019-у році буде відкрито Коледж для підготовки старшинського складу флоту.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Цю ініціативу ВМС ЗС України підтримали партнери з НАТО. Вони згодні надати для його створення необхідну технічну допомогу, що дозволить здійснювати випуск спеціалістів міжнародного рівня.
Навчання триватиме 2 роки 6 місяці.
Підготовка відбуватиметься за двома спеціальностями та напрямками:
Телекомунікація та радіотехніка:
експлуатація корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв’язку
експлуатація корабельного ракетно-артилерійського озброєння
експлуатація протичновнового та мінного озброєння
Річковий та морський транспорт:
експлуатація корабельних енергетичних установок
кораблеводіння
пошуково-рятувальне озброєння
По пошуково-рятувальному озброєнню курсанти проходитимуть підготовку на базі навчального центру компанії Лерус, що розташований в Одесі.
Зараз для Військово-морських Сил ЗС України підготовку здійснюють 198 Навчальний центр у Миколаєві, та Інститут ВМС у складі Одеської морської академії, де готують майбутніх офіцерів.
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