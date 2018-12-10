Для Військово-морських сил ЗС України у 2019-у році буде відкрито Коледж для підготовки старшинського складу флоту.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Цю ініціативу ВМС ЗС України підтримали партнери з НАТО. Вони згодні надати для його створення необхідну технічну допомогу, що дозволить здійснювати випуск спеціалістів міжнародного рівня.

Навчання триватиме 2 роки 6 місяці.

Підготовка відбуватиметься за двома спеціальностями та напрямками:

Телекомунікація та радіотехніка:

експлуатація корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв’язку

експлуатація корабельного ракетно-артилерійського озброєння

експлуатація протичновнового та мінного озброєння

Річковий та морський транспорт:

експлуатація корабельних енергетичних установок

кораблеводіння

пошуково-рятувальне озброєння

По пошуково-рятувальному озброєнню курсанти проходитимуть підготовку на базі навчального центру компанії Лерус, що розташований в Одесі.

Зараз для Військово-морських Сил ЗС України підготовку здійснюють 198 Навчальний центр у Миколаєві, та Інститут ВМС у складі Одеської морської академії, де готують майбутніх офіцерів.