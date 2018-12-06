Грузия, Молдова и Украина осудили «военную агрессию России» против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Страны потребовали освободить украинских моряков и в очередной раз обвинили Россию в аннексии своих территорий.

Об этом говорится в совместной резолюции, подписанной Межпарламентской ассамблеей Молдова — Украина — Грузия, сообщает Грузия Online.

Как передает пресс-служба парламента, в документе говорится, что военная атака России на украинские корабли, сопряженная с их конфискацией и похищением экипажей представляет собой грубое нарушение международного права и принципов суверенитета и территориальной целостности государств.



«Эти действия являются продолжением российской политики военной агрессии, незаконной оккупации территорий Грузии, Молдовы и Украины, прямой аннексии территорий на которые распространяется суверенитет этих государств, сохранения и расширения военного присутствия и установки незаконной границы в этих оккупированных и аннексированных территориях», — говорится в резолюции.



Межпарламентская ассамблея Молдовы, Украины и Грузии подтверждает безусловную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и требует от российских властей вернуть корабли и освободить украинских моряков. Также парламентарии требуют от России обеспечить свободное движение транспорта через керченский пролив.



Три страны просят США и ЕС увеличить политическую поддержку государствам Восточной Европы. В документе также говорится, что вмешательство России во внутренние дела трех государств признано незаконным и дестабилизирующим для всего региона и для международного сообщества.



Межпарламентская ассамблея Молдовы, Украины и Грузии создана летом этого года. Соглашение о ее создании подписали в Киеве. Организация, как тогда утверждалось, призвана служить платформой для защиты интересов граждан трех стран, а также для сотрудничества и обмена опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес. Основной интерес, судя по выступлениям глав парламентов Молдовы, Украины и Грузии, связан с «несанкционированным присутствием иностранных войск на территориях трех стран, оккупированных Российской Федерацией», а также с «дезинформацией и фальшивыми новостями». Еще один интерес касается желания трех стран вступить в Европейский союз.



25 ноября 2018 года, напомним, в Керченском проливе произошел инцидент, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной. Российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что корабли незаконно пересекли российскую границу. Моряков арестовали до 25 января.



В ответ на это Верховная рада Украины 26 ноября утвердила введение военного положения в десяти областях страны, граничащих с Россией и Приднестровским регионом Молдовы и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.