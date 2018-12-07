Здається, що економіка Росії адаптувалася до життя під тиском санкцій і низьких цін на нафту. Але цей «успіх» дуже манливий.

Якщо вірити прогнозам, які накреслили економісти, країну чекає дуже важкий трирічний період.

Про це пише австрійське видання Die Presse, цитує УНІАН.

Тим, хто хоче почути про реальний стан Росії, не варто слухати Володимира Путіна і його розповіді про те, як на 18-й рік його правління все стало «ще краще». Натомість краще звернути увагу на те, що голова Центробанку Ельвіра Набіулліна вже вдруге за останні півроку підняла базову процентну ставку, яка тепер становить 7,75%.

Росія і її населення вже досить довго втрачають гроші. Але 2018 рік ще буде здаватися Москві відносно хорошим, якщо за його підсумками зростання ВВП буде становити 1,8%. Це не так і погано на тлі двох років рецесії. Але далі буде гірше. 2019 рік покаже Росії ціну її авантюр.

Експерти Вищої школи економіки у нещодавньому прогнозі зауважили, що російське зростання знову почне сповільнюватися і наступного року становитиме лише 1,3%.

Песимізм поширений також серед іноземних інвесторів Росії, а також компаній, які продають свою продукцію на її ринку.

«Згідно з опитуванням, проведеним Німецько-російською палатою зовнішньої торгівлі, 36% німецьких підприємців зі страхом чекають стагнації, а 23% - погіршення економічної ситуації в Росії у 2019 році», - йдеться в статті.

Населення теж не чекає нічого хорошого. Російські опитування зафіксували великий песимізм у росіян. Індекс задоволення життям ще в 2017 році складав 63 пункти, а цього року він впав до 40.

Росіяни, звісно, пристосувалися до життя в жорстких економічних умовах. Однак, ціна за зовнішньополітичні авантюри Кремля, яку вони платять, надто висока.

«І люди відчувають, що ця ціна стане ще більшою, а рівень їхнього добробуту в 2019 році упаде. Росіяни починають до цього готуватися: до споживацьких кредитів вони починають ставитися дуже обережно», - йдеться в статті.

Путін, звісно ж, продовжує годувати населення награно оптимістичними обіцянками. Нещодавно під час прес-конференції він амбітно пообіцяв, що Росія дуже скоро стане 5-ю економікою світу.

Однак, навряд чи це станеться. Процес економічного підйому буде важким, навіть якби економіка з 2020 року зростала на 2%, а з 2021 – на 3%. Але економісти прогнозують, що темп зростання не перевищить 1,9%.



