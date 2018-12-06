Україна створила протидиверсійне угруповання військ на Азовському напрямку
|15:59 27.12.2018
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|Крым
Україна створила протидиверсійне угруповання військ та посилила протиповітряну оборону на Азовському напрямку для відсічі можливої агресії Росії.
Про це в коментарі УНІАН заявив начальник прес-центру Об’єднаних сил Віталій Саранцев.
«Було прийнято кілька рішень щодо посилення оборони Азовського напрямку, там було створено протидиверсійне угруповання, посилена діяльність засобів протиповітряної оборони», - повідомив він.
За словами Саранцева, також на цьому напрямку були проведені додаткові заходи щодо створення фортифікаційних споруд, налагоджена співпраця і більш тісний зв’язок підрозділів Об’єднаних сил з Військово-морськими силами.
«Тобто прийнятий досить великий комплекс заходів для того, щоб убезпечити цей напрям. Наразі як Маріуполь, так і все Азовське узбережжя захищене з суші, з повітря та з моря», - наголосив він.
«Наші війська готові спинити будь-яку агресію і дати гідну відсіч», - резюмував Саранцев.
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