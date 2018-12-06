Українського політв'язня Кремля Олександра Кольченка, який утримується у колонії в російському Копєйську, на 10 днів переводять у штрафний ізолятор.

Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур в ефірі телеканалу Прямий, передает Укрінформ.

"25 грудня у нього був наш адвокат, який його відвідує регулярно, один або два рази на місяць. Начебто все було нормально. Саша переказував усім вітання і подяку за підтримку. І вигляд у нього був пристойний. Він розповідав, що регулярно по годині в день займається в спортзалі. Ніби як рум'янець на щоках з'явився. Все ніби в порядку. Взаємовідносини нормальні в загоні і ніяких спеціальних дій до нього не застосовується. Не примушують ні до чого ні з боку ФСБ, ні з боку адміністрації колонії. Все тихо, мирно. Сьогодні вранці надійшло повідомлення, що його закривають у ШІЗО на 10 діб за якимось формальним приводом", - розповіла Щур.

Водночас, вона не вбачає в цьому репресій безпосередньо щодо Кольченка.

"На жаль, такі правила у в'язницях, що у зв'язку зі святами відбувається посилення режиму. І всіх засуджених, які мають "важкі" статті, прибирають із зони з профілактичною метою. Це такі вимоги режиму", - завершила адвокат.

Як відомо, активіста Олександра Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Російський суд засудив Кольченка до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.