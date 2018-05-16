Община Николаева хочет участвовать в концессии госстивидора «Ольвия»

15:29 27.12.2018 0 комментариев Николаев

Городской совет Николаева планирует создать коммунальное предприятие для участия в проекте концессии ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия».

Как сообщила пресс-служба Николаевского городского совета, вопрос участия территориальной общины Николаева в конкурсе по передаче в концессию имущества ГП «Стивидорная компания «Ольвия» рассматривался 26 декабря в городской мэрии, передают Порты Украины.

Участие в заседании принял мэр Николаева Александр Сенкевич, депутаты городского совета Сергей Карцев, Сергей Исаков и Вячеслав Апанасенко.

По словам первого заместителя городского головы Владимира Крыленко, действующее законодательство предусматривает, что участие в конкурсе по передаче в концессию может принять коммунальное предприятие. «Не сессия, не исполком, не мэр, а именно коммунальное предприятие. У нас сейчас этого коммунального предприятия нет. Поэтому в нашем решении мы предлагаем или создать его, или реорганизовать существующее», — отметил вице-мэр Николаева.

Член рабочей группы Эдуард Волошинович рассказал, что по результатам финансовой деятельности в 2017 году порт «Ольвия» получил прибыль в размере $20 млн, то есть это объект, который с первого дня может приносить прибыль. Также он предложил, чтобы город обратился к центральным органам исполнительной власти с просьбой включить в конкурсный комитет представителя от Николаева.

«Порт «Ольвия» имеет лучшие глубины, позволяющие обслуживать крупные суда; минимальную стоимость канала для прохождения судов, что делает его конкурентоспособным среди других портов; на 70% не загружена территория. Если сделать правильные инвестиции в соответствии со стратегией, в течение 10 лет порт можно вывести на оборот $1 млрд в год. Также перспективы этого порта в том, что рядом есть территория земельных участков, которые тоже могут быть оформлены для деятельности и развития данного объекта как технопарка и т.д.», — отметил депутат горсовета Вячеслав Апанасенко.

Одним из направлений деятельности коммунального предприятия на начальном этапе, по мнению депутата горсовета, мог бы стать сбор отходов жизнедеятельности порта и обслуживающихся в нем судов. Сейчас это делают неподконтрольные муниципалитета куомпании, имеющие «прописку» не в Николаеве. Еще одно возможное направление его деятельности — контроль грузов, которые заходят в порт, их отстой, взвешивание, взимание платы за перегрузку. Эти средства могут быть направлены на восстановление инфраструктуры города.

Член рабочей группы Петр Мойсол предложил обратиться в Кабинет министров с ходатайством о передаче ГП «СК «Ольвия» территориальной общине города Николаева в лице коммунального предприятия без проведения конкурса. «Закон дает такие основания», — заявил он.

По результатам обсуждения и учитывая представленные предложения, городской голова Александр Сенкевич поручил рабочей группе подготовить Устав коммунального предприятия, изучив подобную практику деятельности, вынести на рассмотрение депутатского корпуса. «Предлагайте новый Устав и кандидатуру специалиста, который будет заниматься этими вопросами к конкурсу. Определим срок — до 23 января. Затем предложенный вами специалист вместе с руководителем департамента экономического развития представит новый Устав на постоянных комиссиях (бюджетной, транспортной и земельной). Учитываем замечания депутатов и формируем проект решения для обнародования, возможно, в феврале вынесем в сессионный зал», — отметил Сенкевич.

ГП «СК «Ольвия» являются площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли. Объявление концессионных конкурсов ожидается до окончания текущего года. ТЭО проектов концессии разработаны консорциумом международных консультантов, сформированным ЕБРР и IFC. Пилотные проекты концессии госстивидоров утвержденыМинистерством инфраструктуры 23 июня 2016 года.

По состоянию на сентябрь 2018 года заинтересованность в концессии госстивидоров «Ольвия» и ХМТП проявили более 25 украинских и зарубежных компаний. В числе этих компаний — «Днипро карго», «Метинвест», «Портинвест», «Укрречфлот», Bunge (США), COFCO Agri Ukraine (Китай), Mitsubishi Corparation (Япония), POSCO Daewoo (Корея) и др.

В сентябре 2018 года представители британской Nectar Group и катарской QTerminals осмотрели территорию и производственные мощности госстивидора «Ольвия». Проектом концессии госстивидора интересуются компании «Нибулон» и China Harbour Engineering Company.

ГП «СК «Ольвия» является единственным оператором Специализированного морского порта «Ольвия». ГП «СК «Ольвия» в 2017 году увеличило грузооборот по сравнению с 2016 годом на 13,4% — до рекордных 2,51 млн тонн.



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