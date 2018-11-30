В течение последних пяти дней в Мариупольский порт под выгрузку и погрузку импортных/экспортных грузов прибыло 11 судов.

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП), передают Порты Украины.

«Накануне новогодних праздников оживилась ситуация в Мариупольском порту. В течение последних пяти дней под выгрузку и погрузку импортных/экспортных грузов прибыло 11 судов. На утро 27 декабря под обработкой осталось четыре судна, два ожидают прохода в Керчь-Еникальском канале. Еще три должны подойти в ближайшие сутки», — говорится в сообщении.

Таким образом, за третью декаду декабря госстивидор планирует перевалить порядка 200 тыс. тонн грузов, общая же грузопереработка за последний в этом году месяц, как ожидается, составит около 400 тыс. тонн.

По данным мониторинговой группы общественной организации «Майдан иностранных дел» и BSNews, в мае-ноябре 2018 года действия РФ в Керченском проливе и Азовском море создавали препятствия свободному судоходству 727 раз. В частности, зафиксированы 110 остановок судов посреди моря, 316 случаев искусственного удержания в Керченском проливе до разрешения на проход в Азовское море и 301 случай искусственного удержания на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский проливе до разрешения на проход в Черное море.

В ноябре сухогруз ATA (флаг — Панама) отменил заход в Мариупольский порт после семидневного ожидания прохода по Керчь-Еникальскому каналу в Азовское море.

Как заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Мариупольский и Бердянский морские порты фактически заблокированы действиями Российской Федерации (РФ).

ГП «ММТП» является единственным портовым оператором Мариупольского морского порта.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Мариупольский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 14,3% — до 6,514 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 4,9% против 5,7% в 2016 году.