Мариупольский порт за неделю принял 11 судов
|14:58 27.12.2018
|0 комментариев
|Украина
В течение последних пяти дней в Мариупольский порт под выгрузку и погрузку импортных/экспортных грузов прибыло 11 судов.
Об этом сообщила пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП), передают Порты Украины.
«Накануне новогодних праздников оживилась ситуация в Мариупольском порту. В течение последних пяти дней под выгрузку и погрузку импортных/экспортных грузов прибыло 11 судов. На утро 27 декабря под обработкой осталось четыре судна, два ожидают прохода в Керчь-Еникальском канале. Еще три должны подойти в ближайшие сутки», — говорится в сообщении.
Таким образом, за третью декаду декабря госстивидор планирует перевалить порядка 200 тыс. тонн грузов, общая же грузопереработка за последний в этом году месяц, как ожидается, составит около 400 тыс. тонн.
По данным мониторинговой группы общественной организации «Майдан иностранных дел» и BSNews, в мае-ноябре 2018 года действия РФ в Керченском проливе и Азовском море создавали препятствия свободному судоходству 727 раз. В частности, зафиксированы 110 остановок судов посреди моря, 316 случаев искусственного удержания в Керченском проливе до разрешения на проход в Азовское море и 301 случай искусственного удержания на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский проливе до разрешения на проход в Черное море.
В ноябре сухогруз ATA (флаг — Панама) отменил заход в Мариупольский порт после семидневного ожидания прохода по Керчь-Еникальскому каналу в Азовское море.
Как заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Мариупольский и Бердянский морские порты фактически заблокированы действиями Российской Федерации (РФ).
ГП «ММТП» является единственным портовым оператором Мариупольского морского порта.
Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».
Мариупольский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 14,3% — до 6,514 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 4,9% против 5,7% в 2016 году.
Ещё на эту тему:
В январе-ноябре морпорты обработали 10 589 судов
Грузооборот спецморпорта Ольвия (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился в 2,3 раза - до 2,67 млн тонн
Грузооборот Ренийского порта (Украина) за 11 месяцев 2018 года увеличился на 20,7% – до 1,18 млн тонн
Грузооборот порта «Усть-Дунайск» (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 3,6% - до 50,2 тыс. тонн
Грузооборот Бердянского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года году снизился на 24% - до 1,70 млн тонн
Грузооборот Измаильского порта (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 5,8% - до 4,33 млн тонн
Грузооборот Херсонского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 8,4% - до 2,71 млн тонн
Грузооборот Мариупольского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 9,1% - до 5,39 млн тонн
Грузооборот Николаевского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года вырос на 21,4% - до 25,91 млн тонн
Морские порты Украины перевалили 121,5 млн тонн грузов за 11 месяцев