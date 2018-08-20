Кабмін схвалив стратегію інформреінтеграції Криму
|14:25 27.12.2018
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|Крым
Кабінет Міністрів України схвалив стратегію інформаційної реінтеграції анексованих РФ Автономної Республіки Крим і Севастополя.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер, 27 грудня.
За словами радника міністра інформаційної політики Юлії Каздобіної, ухвалення цього документа є важливим сигналом, зокрема, для жителів півострова, про те, "що Україна пам'ятає про них".
Одним із головних пунктів стратегії є те, що політика реінтеграції має здійснюватися під гаслом "єдиного голосу", щоб заяви різних органів державної влади були скоординованими. У стратегії розкривається необхідність проведення моніторингових заходів, здійснення інформкампаній для різних груп населення, а також низки інших заходів, які показуватимуть, що Україна ніколи не визнає окупації Криму.
Згідно з документом, головним координатором буде Міністерство інформполітики.
У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що після ухвалення головним завданням стане реалізація цієї стратегії.
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