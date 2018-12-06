Морской тральщик Черноморского флота РФ «Валентин Пикуль» завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флотастраны агрессора, передает Крым Информ.

«Экипаж корабля завершает прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор, после чего направится в пункт постоянного базирования город Новороссийск», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что морской тральщик выполнял задачи в Средиземном море с августа.

Ранее в пункт постоянной дислокации в Севастополь вернулся фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен». Экипаж корабля также выполнял задачи в Средиземном море с августа.