Тральщик Черноморского флота РФ возвращается из Средиземного моря
|12:31 27.12.2018
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|Крым
Морской тральщик Черноморского флота РФ «Валентин Пикуль» завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флотастраны агрессора, передает Крым Информ.
«Экипаж корабля завершает прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор, после чего направится в пункт постоянного базирования город Новороссийск», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что морской тральщик выполнял задачи в Средиземном море с августа.
Ранее в пункт постоянной дислокации в Севастополь вернулся фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен». Экипаж корабля также выполнял задачи в Средиземном море с августа.
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