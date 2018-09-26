Росіяни перехопили військовий літак США, що патрулював Крим
|12:01 27.12.2018
|0 комментариев
|Крым
У четвер, 27 грудня, о 7:50 з бази Суда-Бей на острові Крит розпочав політ літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США.
Про це з посиланням на Український мілітарний портал повідомляє УНН.
Так, повідомляється, що літак, увійшовши до району акваторії Чорного моря о 8:50, розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.
Літак має позивний “HARK51” та бортовий номер 64-14841.
Російські військово-повітряні сили перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який зранку увійшов до району акваторії Чорного моря та розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.
"Літак ВПС США RC-135V 64-14841 HARK51 був перехоплений російським ВПС над Чорним морем біля Криму", - йдеться в повідомленні.
Про це повідомляє публічний сервіс Aircraft Spots, що відстежує рух літаків.
Зазначимо, Boeing RC-135 - це сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.
За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.
Як зазначає видання, після анексії Росією Криму літаки цього типу регулярно здійснюють розвідувальні польоти поблизу окупованого півострова.
Ещё на эту тему:
Над Черном морем летал боевой самолет США / Карта
Американский самолет провел разведку вблизи Керченского пролива
Вслед за разведкой над Донбассом беспилотник ВВС США провел полет у черноморского побережья и Керченского пролива
Израильский воздушный разведчик провел полеты над побережьем оккупированного Крыма / Карта
Самолет Королевских ВВС Великобритании осуществил полет в районе южного побережья оккупированного Крыма / Карта
Беспилотник-разведчик США заметили над Черноморским побережьем
Американские воздушные разведчики проводят полеты над оккупированным Крымом / Карта
Беспилотник RC-135V для радиоэлектронной разведки ВВС США кружил у побережья аннексированного Крыма / Карта