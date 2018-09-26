У четвер, 27 грудня, о 7:50 з бази Суда-Бей на острові Крит розпочав політ літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США.

Про це з посиланням на Український мілітарний портал повідомляє УНН.

Так, повідомляється, що літак, увійшовши до району акваторії Чорного моря о 8:50, розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.

Літак має позивний “HARK51” та бортовий номер 64-14841.

Російські військово-повітряні сили перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який зранку увійшов до району акваторії Чорного моря та розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.

"Літак ВПС США RC-135V 64-14841 HARK51 був перехоплений російським ВПС над Чорним морем біля Криму", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє публічний сервіс Aircraft Spots, що відстежує рух літаків.

Зазначимо, Boeing RC-135 - це сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.

Як зазначає видання, після анексії Росією Криму літаки цього типу регулярно здійснюють розвідувальні польоти поблизу окупованого півострова.