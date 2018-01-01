В январе-ноябре Украина увеличила вылов рыбы в Черном море на 64%

11:45 27.12.2018 0 комментариев Украина

Предприятия рыбной отрасли Украины в январе-декабре 2018 года увеличили промышленный вылов рыбы и водных биоресурсов в Черном море на 64% по сравнению с прошлым годом — до 8,3 тыс. тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства, передают Порты Украины.

Согласно данным Госрыбагентства, всего за одиннадцать месяцев 2018 года в украинских водоемах выловыли 41,5 тыс. тонн рыбы и водных биоресурсов.

Вылов в Азовском море составил 16,1 тыс. тонн, в Причерноморских лиманах — 480,4 тонны, в реке Дунай — 246,6 тонн, в низовье Днестра с лиманом и Кучурганском водохранилище — 1,5 тыс. тонн, в Днепровско-Бугской эстуарной системе — 2,8 тыс. тонн, в водохранилищах Днепра — 11,7 тыс. тонн.

Больше всего за указанный период выловили бычка (10,8 тыс. тонн), тюльки и верховодки (6,2 тыс. тонн), карася серебристого (5,4 тыс. тонн), рапана (5,4 тыс. тонн), леща (2,4 тыс. тонн), плотвы (2,1 тыс. тонн), шпрота (1,5 тыс. тонн), антарктического криля (15 тыс. тонн).

В 2017 году предприятия рыбной отрасли Украины увеличили общий вылов рыбы и других водных биоресурсов на 6,6% — до 94,2 тыс. тонн.



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