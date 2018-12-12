Підконтрольний РФ суд Криму відмовив в апеляції всім 24 українським морякам
|17:29 26.12.2018
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|Крым
Підконтрольний РФ Верховний суд Криму відмовив у задоволенні апеляційних скарг всім 24 українським морякам, захопленим біля Керченської протоки 25 листопада.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Суд залишив під арештом капітана катера "Никополь" Богдана Небилицю, капітана буксира "Яни Капу" Олега Мельничука, капітана 2 рангу із судна "Бердянск" Дениса Гриценка, матроса із буксира "Яни Капу" Олега Семидоцького і матроса катера "Бердянск" Юрія Безьязичного", - йдеться у повідомленні.
Таким чином підконтрольний РФ Верховний суд в Криму відмовив в апеляції всім 24 українським військовим, захопленим 25 листопада біля берегів Криму.
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