Оккупанты прислали пополнение на Черноморский флот РФ
|17:01 26.12.2018
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|Крым
На ЧФ РФ - на корабли и в береговые воинские части - для прохождения военной службы прибыло 100% молодого пополнения – 1,5 тыс. призывников.
Об этом сообщается на сайте минобороны страны-оккупанта, передает Флот - 2017.
В свою очередь с кораблей и воинских частей Черноморского флота уволены в запас все военнослужащие по призыву, у кого закончился на данный момент установленный срок военной службы – 2,5 тыс. человек.
В настоящее время призывники изучают закреплённые за ними боевые посты и технические средства, а также осваивает организацию несения дежурно-вахтенной службы на корабле.
Пополнение, прибывшее в береговые воинские части, обучается индивидуальным навыкам действий на поле боя в различных условиях обстановки, владению штатным оружием, стрельбе и метанию гранат.
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