На ЧФ РФ - на корабли и в береговые воинские части - для прохождения военной службы прибыло 100% молодого пополнения – 1,5 тыс. призывников.

Об этом сообщается на сайте минобороны страны-оккупанта, передает Флот - 2017.

В свою очередь с кораблей и воинских частей Черноморского флота уволены в запас все военнослужащие по призыву, у кого закончился на данный момент установленный срок военной службы – 2,5 тыс. человек.

В настоящее время призывники изучают закреплённые за ними боевые посты и технические средства, а также осваивает организацию несения дежурно-вахтенной службы на корабле.

Пополнение, прибывшее в береговые воинские части, обучается индивидуальным навыкам действий на поле боя в различных условиях обстановки, владению штатным оружием, стрельбе и метанию гранат.