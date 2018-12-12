Оккупанты в текущем году выручили более 570 миллионов рублей от продажи "национализированного" имущества Коломойского
|16:39 26.12.2018
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|Крым
Более 570 миллионов рублей поступило в текущем году в бюджет оккупированного Крыма от продажи "национализированного" имущества Игоря Коломойского.
Об этом журналистам сообщила "министр" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма Анна Анюхина, передает Крым Информ.
«В этом году мы получили 575 миллионов рублей и уже их передали в Фонд защиты вкладчиков. Это достаточно хорошие поступления», – сказала она.
Кроме того, Анюхина отметила, что в конце года прошли новые аукционы, от которых в январе в бюджет поступит еще 100 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что т. н. "распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставит на аукцион 18 автозаправок, которые до "национализации" 2014 года принадлежали Игорю Коломойскому.
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