Оккупанты в текущем году выручили более 570 миллионов рублей от продажи "национализированного" имущества Коломойского

16:39 26.12.2018 0 комментариев Крым

Более 570 миллионов рублей поступило в текущем году в бюджет оккупированного Крыма от продажи "национализированного" имущества Игоря Коломойского.

Об этом журналистам сообщила "министр" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма Анна Анюхина, передает Крым Информ.

«В этом году мы получили 575 миллионов рублей и уже их передали в Фонд защиты вкладчиков. Это достаточно хорошие поступления», – сказала она.

Кроме того, Анюхина отметила, что в конце года прошли новые аукционы, от которых в январе в бюджет поступит еще 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что т. н. "распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставит на аукцион 18 автозаправок, которые до "национализации" 2014 года принадлежали  Игорю Коломойскому.

 



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