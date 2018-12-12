Фрегат с крылатыми ракетами в вернулся в оккупированный Севастополь
|16:16 26.12.2018
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|Крым
Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» прибыл в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота страны агрессора, передает Крым Информ.
«Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море. Командир фрегата капитан второго ранга Антон Куприн доложил командующему флотом об успешном выполнении задач в дальней морской зоне в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с августа 2018 года. Общее время нахождение корабля в море в течение года составило около 300 суток.
В пресс-службе подчеркнули, что экипаж корабля принял участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации в Средиземном море.
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