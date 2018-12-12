Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» прибыл в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота страны агрессора, передает Крым Информ.

«Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море. Командир фрегата капитан второго ранга Антон Куприн доложил командующему флотом об успешном выполнении задач в дальней морской зоне в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с августа 2018 года. Общее время нахождение корабля в море в течение года составило около 300 суток.

В пресс-службе подчеркнули, что экипаж корабля принял участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации в Средиземном море.