В январе-ноябре морпорты обработали 10 589 судов
|15:31 26.12.2018
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|Украина
Морские порты Украины в январе-ноябре 2018 года обработали 10 589 судов.
Об этом свидетельствуют данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.
В частности, Измаильский порт обработал 3564 судно, Николаевский — 1563, порт «Черноморск» — 1287, Одесский — 1186, «Южный» — 891, Херсонский — 632, Ренийский — 489, Мариупольский — 450, Бердянский — 215, специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» — 152, Белгород-Днестровский — 82, порт «Усть-Дунайск» — 71, Скадовский — 7.
Морпорты в ноябре обработали 976 судов. В частности, Измаильский порт обработал 291 судно, Николаевский — 186, порт «Черноморск» — 135, Одесский — 111, «Южный» — 82, Херсонский — 60, Ренийский — 46, Мариупольский — 27, СМП «Ольвия» — 17, Бердянский — 15, порт «Усть-Дунайск» — пять, Белгород-Днестровский — одно. Скадовский порт не обрабатывал суда в прошлом месяце.
Морпорты в октябре обработали 939 судов, в сентябре — 939, в августе — 964, в июле — 923, в июне — 993, в мае — 1026, в апреле — 976, в марте — 1003, в феврале — 937, в январе — 913.
По данным АМПУ, морпорты в 2017 году обработали 12 024 судна против 13 228 в 2016 году.
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