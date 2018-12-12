На сьогодні, 26 грудня, вже 22 з 23 затриманих біля Керченської протоки росіянами українських моряків визнали себе військовополоненими.

Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН.

"І дуже важливо, що 22 з вас чітко заявили, що вони є військовополонені відповідно до Женевської конвенції. І Росія не має жодної юрисдикції щодо розслідування справ. Росія вчинила акт агресії і буде за це відповідати", - наголосив Президент.



Порошенко запевнив, що держава зробить все можливе для найскорішого повернення українських моряків з російського полону.

Нагадаємо, підконтрольний РФ Верховний суд Криму у вівторок, 25 грудня, відмовив у задоволенні апеляційних скарг трьом українським морякам, захопленим біля Керченської протоки 25 листопада.