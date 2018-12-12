Вже 22 з 23 затриманих біля Керченської протоки росіянами українських моряків визнали себе військовополоненими
|14:51 26.12.2018
|0 комментариев
|Крым
На сьогодні, 26 грудня, вже 22 з 23 затриманих біля Керченської протоки росіянами українських моряків визнали себе військовополоненими.
Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН.
"І дуже важливо, що 22 з вас чітко заявили, що вони є військовополонені відповідно до Женевської конвенції. І Росія не має жодної юрисдикції щодо розслідування справ. Росія вчинила акт агресії і буде за це відповідати", - наголосив Президент.
Порошенко запевнив, що держава зробить все можливе для найскорішого повернення українських моряків з російського полону.
Нагадаємо, підконтрольний РФ Верховний суд Криму у вівторок, 25 грудня, відмовив у задоволенні апеляційних скарг трьом українським морякам, захопленим біля Керченської протоки 25 листопада.
Ещё на эту тему:
Оккупанты прислали пополнение на Черноморский флот РФ
Фрегат с крылатыми ракетами в вернулся в оккупированный Севастополь
Назначенные оккупантами адвокаты четырех захваченных украинских моряков не обжаловали их арест
Кримський "суд" залишив під вартою вже 15 полонених
Фрегат Черноморского флота страны оккупанта возвращается в Севастополь из Средиземного моря
Координатор адвокатів українських моряків обговорив їхній захист з помічником держсекретаря США
Стационарный пост полиции у Керченского моста в оккупированном Крыму обойдется в 96 млн рублей
Дивизионы ракетных комплексов ЧФ «Бал» страны оккупанта завершили учения и вернулись в пункт базирования