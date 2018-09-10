В порту оккупированного Севастополя сел на мель промысловый бот «Топаз»

15:01 26.12.2018 0 комментариев Крым

В порту оккупированного Севастополя сел на мель промысловый бот «Топаз».

В Александровской бухте порта Севастополь из-за обрыва швартового конца в 18:30 мск 25 декабря 2018 года оторвало от плавпирса №57 Яхтклуба  Черноморского  флота  промысловый бот «Топаз»  (судовладелец  ИП,  порт регистрации Новороссийск, водоизмещение 16,05 тонн, экипаж 12 чел.) Бот сел на песчаную отмель в 200 м от плавпирса №57. 

По имеющимся в распоряжении PortNews данным Спасательно-координационного центра, членов  экипажа  на  борту  нет. Угрозы  загрязнения  акватории  нет.

Портовые  власти принимают меры по снятию аварийного судна с мели. Погода: ветер северо-западный 9 м/сек, высота волны 2,7 м.



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