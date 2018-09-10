В порту оккупированного Севастополя сел на мель промысловый бот «Топаз».

В Александровской бухте порта Севастополь из-за обрыва швартового конца в 18:30 мск 25 декабря 2018 года оторвало от плавпирса №57 Яхтклуба Черноморского флота промысловый бот «Топаз» (судовладелец ИП, порт регистрации Новороссийск, водоизмещение 16,05 тонн, экипаж 12 чел.) Бот сел на песчаную отмель в 200 м от плавпирса №57.

По имеющимся в распоряжении PortNews данным Спасательно-координационного центра, членов экипажа на борту нет. Угрозы загрязнения акватории нет.

Портовые власти принимают меры по снятию аварийного судна с мели. Погода: ветер северо-западный 9 м/сек, высота волны 2,7 м.