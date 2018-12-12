Грузоперевозка водным транспортом на Украине за 11 месяцев 2018 года снизилась на 2,1% - до 5,3 млн тонн
|14:35 26.12.2018
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|Украина
Объем грузоперевозок водным транспортом Украины в январе-ноябре 2018 года составил 5,3 млн тонн, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщается в материалах Госкомитета по статистике Украины, передает PortNews.
Грузооборот сократился на 20,8% – до 3155,1 млн тонно-км.
Общий объем грузоперевозок по всем видам транспорта за январь-ноябрь 2018 года снизился на 1,5% к январю-ноябрю 2017 года и составил 571,0 млн тонн.
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