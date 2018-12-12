Объем грузоперевозок водным транспортом Украины в январе-ноябре 2018 года составил 5,3 млн тонн, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщается в материалах Госкомитета по статистике Украины, передает PortNews.



Грузооборот сократился на 20,8% – до 3155,1 млн тонно-км.



Общий объем грузоперевозок по всем видам транспорта за январь-ноябрь 2018 года снизился на 1,5% к январю-ноябрю 2017 года и составил 571,0 млн тонн.