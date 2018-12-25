В так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма не поступили апелляционные жалобы от 4 из 24 украинских военнослужащих, захваченных российскими пограничниками 24 ноября у берегов Крыма – раненых при обстреле Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, сотрудника СБУ Василия Сороки, а также старшего матроса буксира «Яны Капу» Владимира Терещенко.

После ранения Эйдер, Артеменко и Сорока находились в больнице в Керчи, меру пресечения им избирал Керченский городской суд. Адвокаты, принимавшие участие в деле, утверждали, что следователь ФСБ намеренно не сообщил им о судебном заседании, чтобы не допустить независимой защиты, пишет Новая Газета.

Арест Терещенко санкционировал Киевский районный суд Симферополя, интересы моряка представлял адвокат по назначению. Назначенные государством защитники не подали апелляционную жалобу, как того требует законодательство.

По мнению адвоката Николая Полозова, координирующего защиту украинских военнослужащих, это является дисциплинарным нарушением, с которым должна разбираться адвокатская палата Крыма.

«Когда наша команда защиты вошла в дело, материалы Эйдера, Артеменко, Сороки и Терещенко нам не были предоставлены, а сроки на подачу апелляционной жалобы прошли. Адвокаты по назначению ее не подали, – рассказал Полозов. – Мы обратились в суд, чтобы продлить сроки подачи жалобы, но нам было в этом отказано».

Адвокат намерен дождаться решения суда о недопустимости продления сроков на подачу апелляции и оспорить это решение: «Нам необходимо пройти все судебные инстанции для подачи иска в ЕСПЧ. Мы будем с этим работать, выяснять, кто из адвокатов по назначению не подал жалобу вовремя, но с этим должна разбираться адвокатская палата Крыма».

На сегодняшний день "Верховный суд" оккупированного Крыма рассмотрел апелляционные жалобы на арест 15 украинских военнослужащих из 24. По данным пресс-службы суда, на завтра запланированы судебные заседания еще по пяти жалобам.

Так, решения об аресте для большинства были признаны законными, а в случае четырех украинцев уточнил сроки заключения из-за того, что в решении суда первой инстанции была допущена техническая ошибка.