Назначенные оккупантами адвокаты четырех захваченных украинских моряков не обжаловали их арест

19:01 25.12.2018 0 комментариев Крым

В так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма не поступили апелляционные жалобы от 4 из 24 украинских военнослужащих, захваченных российскими пограничниками 24 ноября у берегов Крыма – раненых при обстреле Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, сотрудника СБУ Василия Сороки, а также старшего матроса буксира «Яны Капу» Владимира Терещенко.

После ранения Эйдер, Артеменко и Сорока находились в больнице в Керчи, меру пресечения им избирал Керченский городской суд. Адвокаты, принимавшие участие в деле, утверждали, что следователь ФСБ намеренно не сообщил им о судебном заседании, чтобы не допустить независимой защиты, пишет Новая Газета.

Арест Терещенко санкционировал Киевский районный суд Симферополя, интересы моряка представлял адвокат по назначению. Назначенные государством защитники не подали апелляционную жалобу, как того требует законодательство.

По мнению адвоката Николая Полозова, координирующего защиту украинских военнослужащих, это является дисциплинарным нарушением, с которым должна разбираться адвокатская палата Крыма.

«Когда наша команда защиты вошла в дело, материалы Эйдера, Артеменко, Сороки и Терещенко нам не были предоставлены, а сроки на подачу апелляционной жалобы прошли. Адвокаты по назначению ее не подали, – рассказал Полозов. – Мы обратились в суд, чтобы продлить сроки подачи жалобы, но нам было в этом отказано». 

Адвокат намерен дождаться решения суда о недопустимости продления сроков на подачу апелляции и оспорить это решение: «Нам необходимо пройти все судебные инстанции для подачи иска в ЕСПЧ. Мы будем с этим работать, выяснять, кто из адвокатов по назначению не подал жалобу вовремя, но с этим должна разбираться адвокатская палата Крыма».

На сегодняшний день "Верховный суд" оккупированного Крыма рассмотрел апелляционные жалобы на арест 15 украинских военнослужащих из 24. По данным пресс-службы суда, на завтра запланированы судебные заседания еще по пяти жалобам.

Так, решения об аресте для большинства были признаны законными, а в случае четырех украинцев уточнил сроки заключения из-за того, что в решении суда первой инстанции была допущена техническая ошибка.



Ещё на эту тему:

17:15 25.12.2018
Якщо РФ хоче уникнути санкцій, вона має визнати помилку і відпустити моряків
16:55 25.12.2018
Кримський "суд" залишив під вартою вже 15 полонених
12:45 25.12.2018
Фрегат Черноморского флота страны оккупанта возвращается в Севастополь из Средиземного моря
12:15 25.12.2018
Представники РФ уникають переговорів про Азовське море та Керченську протоку
19:31 24.12.2018
Координатор адвокатів українських моряків обговорив їхній захист з помічником держсекретаря США
18:17 24.12.2018
Стационарный пост полиции у Керченского моста в оккупированном Крыму обойдется в 96 млн рублей
12:15 24.12.2018
Дивизионы ракетных комплексов ЧФ «Бал» страны оккупанта завершили учения и вернулись в пункт базирования
14:17 23.12.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: Зведення по Керченській протоці і економічні наслідки блокади
18:11 22.12.2018
Военный аэродром Бельбек в оккупированном Крыму принял первые боевые самолёты
19:52 21.12.2018
Уже 19 захваченных украинских моряков в Москве назвали себя военнопленными
18:24 21.12.2018
Пріоритетом на 2019 рік буде створення морської бази а Азовському морі та штабу ВМС України
18:04 21.12.2018
ЄСПЛ вдруге відповів що не отримав від України заяву щодо моряків у “належній формі”
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
11:44 20.12.2018
Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
18:38 18.12.2018
Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений
Все новости страны
Болгария Болгария
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
Все новости страны
Греция Греция
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
16:36 19.12.2018
Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Все новости страны
Грузия Грузия
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
08:25 17.12.2018
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
Все новости страны
Молдова Молдова
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
Все новости страны
Россия Россия
15:45 25.12.2018
Росія розширила санкції проти України
12:55 25.12.2018
У южного берега Таманского полуострова в Черном море сел на мель теплоход Surov (флаг Монголия)
17:30 24.12.2018
Экспорт зерна через порты Краснодарского РФ края за 11 месяцев 2018 года вырос на 22,8% - до свыше 35,5 млн тонн
17:28 21.12.2018
РФ видворила шведського дипломата через відмову Стокгольма видати візи шпигунам
Все новости страны
Румыния Румыния
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
12:49 19.12.2018
Президент Румунії спробує заблокувати урядову амністію корупційних справ
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
Все новости страны
Турция Турция
20:17 21.12.2018
Наступление Турции в Сирии отложено
07:31 21.12.2018
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
19:33 20.12.2018
Эрдоган назначил нового посла в Украине
13:15 20.12.2018
Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
Все новости страны
Украина Украина
19:01 25.12.2018
Назначенные оккупантами адвокаты четырех захваченных украинских моряков не обжаловали их арест
18:45 25.12.2018
Грузооборот спецморпорта Ольвия (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился в 2,3 раза - до 2,67 млн тонн
18:01 25.12.2018
Грузооборот Ренийского порта (Украина) за 11 месяцев 2018 года увеличился на 20,7% – до 1,18 млн тонн
17:45 25.12.2018
Росгвардия взяла под охрану предприятия «Черноморнефтегаза» в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс