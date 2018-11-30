Объем грузооборота ГП «Стивидорная компания «Ольвия» - единственного оператора специализированного морского порта (СМП) «Ольвия» (Украина, Николаевская область) – за январь-ноябрь 2018 года составил 2,67 млн тонн, что в 2,3 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Сообщает PortNews со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Переработка экспортных грузов снизилась в 2,3 раза - до 2,50 млн тонн, импортных - в 2,2 раза до 77,2 тыс. тонн, транзитных - в 4,3 раза до 48,84 тыс. тонн, во внутреннем сообщении - в 4,8 раза до 42,45 тыс. тонн.



Переработка сыпучих грузов сократилась в 2,7 раза - до 2,17 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов выросла на 86,4% - до 502,32 тыс. тонн.



Контейнерооборот порта составил 333 TEUs против 50 TEUs годом ранее. Перевалка других тарно-штучных грузов сократилась в 2,4 раза — до 18,97 тыс. тонн.



Специализированный морской порт «Ольвия» расположен в 25 километрах от Николаева на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов — 7, длина грузового причального фронта — 1,53 километра. Единственным оператором порта является ГП «Стивидорная компания «Ольвия». ГП входит в число госкомпаний, на базе которых реализуются пилотные проекты концессии.



СМП «Ольвия» в 2017 году увеличил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 5,2% — до 6,88 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 5,2% против 5% в 2016 году.