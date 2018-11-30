Объем грузооборота Ренийского морского порта (Украина, Одесская область) в январе-ноябре 2018 года составил 1,18 млн тонн, что на 20,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Сообщает PortNews со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Перевалка транзитных грузов выросла на 18,4% - до 1,12 тыс. тонн, импортных грузов - в 3,2 раза до 34,91 тыс. тонн, экспортных грузов - на 23,6% до 24,23 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов сократилась на 2,1% - до 39,17 тыс. тонн. Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 22,7% - до 1,13 тыс. тонн. Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 29,8% - до 12,52 тыс. тонн.



Ренийский морской порт расположен на левом берегу реки Дунай в 63 милях от устья реки. Проектная мощность — 7,7 млн тонн. Количество грузовых причалов — 33, длина грузового причального фронта — 3,957 километра.



Согласно реестру АМПУ, в порту работают ГП «Ренийский морской торговый порт», ЧП «Ренилис», ООО «Рени-Терминал», ООО «Агро-Рени», ОДО «Ренийский элеватор», ООО «Рени-Лайн», ООО «Укрчем», ЧП «Ларус Шиппинг» и другие портовые операторы.



Ренийский морпорт в 2017 году увеличил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 15,7% — до 1,124 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 0,8% против 0,7% в 2016 году.