Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии, проще Росгвардии, возьмут на себя охрану объектов «Черноморнефтегаза» в оккупированном Крыму, в частности узлы запуска и приема внутритрубного устройства предприятия, расположенные на территории оккупированного Крыма и Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего распоряжения правительства РФ, которой располагает, передает Флот - 2017.

«Дополнить перечень подлежащих обязательной охране подразделениями Росгвардии объектов, утвержденный правительством 15 мая 2017 года, пунктом 59 – «Объекты государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз», - сказано в документе.

Росгвардейцы возьмут также под охрану узлы запуска и приема внутритрубного устройства предприятия, расположенные на территории Крыма и Краснодарского края.

Напомним, «Черноморнефтегаз» - предприятие, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в крымском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

Как уже сообщалось, в начале июня захваченные Россией газодобывающие платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море были отданы под охрану боевой 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей ЧФ РФ (41-я гвардейская бригада – одно из самых боевых соединений ВМФ, поскольку имеет на счету принуждение к миру Грузии в 2008 г., а также участие в сирийской кампании). Круглосуточное дежурство по охране месторождений компании «Черноморнефтегаз» несут малые противолодочные корабли и ракетные катера с периодом ротации две недели.

В 2014 году компания «Черноморнефтегаз» после оккупации полуострова «перешла» под так называемую «юрисдикцию РФ».

Оккупанты продолжают разработку 6 месторождений в Черном море, которые используются для потребностей Крыма. Ежегодная добыча газа на шельфе Черного моря составляет порядка 2 млрд кубометров газа. Компания «Черноморнефтегаз», управление которой захватила РФ после аннексии Крыма, находится под санкциями США.

Отметим, что Национальная гвардия (Росгвардия) создана 5 апреля 2016 года для борьбы с терроризмом и организованной преступностью в тесном контакте с МВД России. Силовое ведомство имеет широкие полномочия: право стрелять без предупреждения, применять бронетехнику, водометы. Руководство деятельностью Федеральной службы войск национальной гвардии осуществляет исключительно Президент РФ.

В СМИ уже распространено название Росгвардии - «опричнина Путина». По мнению экспертов, данная силовая структура необходима Путину для подавления и разгона мирных акций протеста.