Росгвардия взяла под охрану предприятия «Черноморнефтегаза» в оккупированном Крыму
|17:45 25.12.2018
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|Крым
Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии, проще Росгвардии, возьмут на себя охрану объектов «Черноморнефтегаза» в оккупированном Крыму, в частности узлы запуска и приема внутритрубного устройства предприятия, расположенные на территории оккупированного Крыма и Краснодарского края РФ.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего распоряжения правительства РФ, которой располагает, передает Флот - 2017.
«Дополнить перечень подлежащих обязательной охране подразделениями Росгвардии объектов, утвержденный правительством 15 мая 2017 года, пунктом 59 – «Объекты государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз», - сказано в документе.
Росгвардейцы возьмут также под охрану узлы запуска и приема внутритрубного устройства предприятия, расположенные на территории Крыма и Краснодарского края.
Напомним, «Черноморнефтегаз» - предприятие, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в крымском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.
Как уже сообщалось, в начале июня захваченные Россией газодобывающие платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море были отданы под охрану боевой 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей ЧФ РФ (41-я гвардейская бригада – одно из самых боевых соединений ВМФ, поскольку имеет на счету принуждение к миру Грузии в 2008 г., а также участие в сирийской кампании). Круглосуточное дежурство по охране месторождений компании «Черноморнефтегаз» несут малые противолодочные корабли и ракетные катера с периодом ротации две недели.
В 2014 году компания «Черноморнефтегаз» после оккупации полуострова «перешла» под так называемую «юрисдикцию РФ».
Оккупанты продолжают разработку 6 месторождений в Черном море, которые используются для потребностей Крыма. Ежегодная добыча газа на шельфе Черного моря составляет порядка 2 млрд кубометров газа. Компания «Черноморнефтегаз», управление которой захватила РФ после аннексии Крыма, находится под санкциями США.
Отметим, что Национальная гвардия (Росгвардия) создана 5 апреля 2016 года для борьбы с терроризмом и организованной преступностью в тесном контакте с МВД России. Силовое ведомство имеет широкие полномочия: право стрелять без предупреждения, применять бронетехнику, водометы. Руководство деятельностью Федеральной службы войск национальной гвардии осуществляет исключительно Президент РФ.
В СМИ уже распространено название Росгвардии - «опричнина Путина». По мнению экспертов, данная силовая структура необходима Путину для подавления и разгона мирных акций протеста.
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