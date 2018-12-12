Президент Росії Володимир Путін може звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків у будь-який момент.

Про це заявив екс-міністр оборони Великобританії Майкл Феллон в інтерв'ю телеканалу "112 Україна" 24 грудня, повідомляє ГОРДОН.



"Вони [моряки] не відповідають за те, що сталося. Вони просто виконували наказ. Тому Путін має їх звільнити. Немає нічого, що може перешкодити йому це зробити. Коли такі інциденти стаються в інших країнах, хоча вони є рідкістю, людей, як правило, відпускають протягом кількох днів", – зазначив він.



Феллон додав, що за агресію в Керченській протоці РФ чекають нові санкції.



"Якщо Росія хоче уникнути подальших покарань, санкцій, солідарності Заходу й НАТО в Чорному морі, правильний крок для неї – визнати помилку, відпустити моряків і повернути судна", – підкреслив він.



25 листопада РФ обстріляла й захопила в Чорному морі катери українських ВМС "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.



Російські силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували в кримських "судах" і перевезли в Москву. Трьох поранених українців помістили в лікарню слідчого ізолятора "Матросская тишина", інших доправили в СІЗО "Лефортово".



Усім морякам висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 (незаконне перетинання кордону) Кримінального кодексу Росії.