Якщо РФ хоче уникнути санкцій, вона має визнати помилку і відпустити моряків
|17:15 25.12.2018
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|Крым
Президент Росії Володимир Путін може звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків у будь-який момент.
Про це заявив екс-міністр оборони Великобританії Майкл Феллон в інтерв'ю телеканалу "112 Україна" 24 грудня, повідомляє ГОРДОН.
"Вони [моряки] не відповідають за те, що сталося. Вони просто виконували наказ. Тому Путін має їх звільнити. Немає нічого, що може перешкодити йому це зробити. Коли такі інциденти стаються в інших країнах, хоча вони є рідкістю, людей, як правило, відпускають протягом кількох днів", – зазначив він.
Феллон додав, що за агресію в Керченській протоці РФ чекають нові санкції.
"Якщо Росія хоче уникнути подальших покарань, санкцій, солідарності Заходу й НАТО в Чорному морі, правильний крок для неї – визнати помилку, відпустити моряків і повернути судна", – підкреслив він.
25 листопада РФ обстріляла й захопила в Чорному морі катери українських ВМС "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.
Російські силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували в кримських "судах" і перевезли в Москву. Трьох поранених українців помістили в лікарню слідчого ізолятора "Матросская тишина", інших доправили в СІЗО "Лефортово".
Усім морякам висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 (незаконне перетинання кордону) Кримінального кодексу Росії.
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