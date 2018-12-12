Кримський "суд" залишив під вартою вже 15 полонених

16:55 25.12.2018 0 комментариев Крым

Верховний суд Криму у вівторок, 25 грудня, залишив під вартою чотирьох військових моряків та одного співробітника української спецслужби, які перебували на кораблях ВМС України, захоплених у Чорному морі місяць тому.

Інстанція не задовольнила апеляцію адвокатів на постанову Київського райсуду Сімферополя, водночас уточнила дату завершення арешту українців: суд першої інстанції допустив технічну помилку, термін тримання під вартою завершується 24, а не 25 січня 2019 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Йдеться про старшого матроса В'ячеслава Зінченка, капітана третього рангу Володимира Лісового, матроса Сергія Чуліба, мічманів Андрія Шевченка та співробітника Служби безпеки України (СБУ) Андрія Драча.

Вони перебувають у слідчому ізоляторі "Лефортово" в Москві.

"Верховний суд" Криму раніше, 19-21 і 24 грудня, залишив під вартою 10 українських моряків: Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка, Віктора Безпальченка, Владислава Костишина та командира бронекатера "Бердянськ" Романа Мокряка, - виправивши техпомилку нижчої інстанції.

Засідання з розгляду апеляцій захисту продовжаться 26 грудня, планується розглянути останні скарги - на арешт п’ятьох моряків.

Апеляцій на арешт ще чотирьох українців немає.



Ещё на эту тему:

19:01 25.12.2018
Назначенные оккупантами адвокаты четырех захваченных украинских моряков не обжаловали их арест
17:15 25.12.2018
Якщо РФ хоче уникнути санкцій, вона має визнати помилку і відпустити моряків
12:45 25.12.2018
Фрегат Черноморского флота страны оккупанта возвращается в Севастополь из Средиземного моря
12:15 25.12.2018
Представники РФ уникають переговорів про Азовське море та Керченську протоку
19:31 24.12.2018
Координатор адвокатів українських моряків обговорив їхній захист з помічником держсекретаря США
18:17 24.12.2018
Стационарный пост полиции у Керченского моста в оккупированном Крыму обойдется в 96 млн рублей
12:15 24.12.2018
Дивизионы ракетных комплексов ЧФ «Бал» страны оккупанта завершили учения и вернулись в пункт базирования
14:17 23.12.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: Зведення по Керченській протоці і економічні наслідки блокади
18:11 22.12.2018
Военный аэродром Бельбек в оккупированном Крыму принял первые боевые самолёты
19:52 21.12.2018
Уже 19 захваченных украинских моряков в Москве назвали себя военнопленными
18:24 21.12.2018
Пріоритетом на 2019 рік буде створення морської бази а Азовському морі та штабу ВМС України
18:04 21.12.2018
ЄСПЛ вдруге відповів що не отримав від України заяву щодо моряків у “належній формі”
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
11:44 20.12.2018
Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
18:38 18.12.2018
Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений
Все новости страны
Болгария Болгария
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
Все новости страны
Греция Греция
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
16:36 19.12.2018
Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Все новости страны
Грузия Грузия
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
08:25 17.12.2018
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
Все новости страны
Молдова Молдова
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
Все новости страны
Россия Россия
15:45 25.12.2018
Росія розширила санкції проти України
12:55 25.12.2018
У южного берега Таманского полуострова в Черном море сел на мель теплоход Surov (флаг Монголия)
17:30 24.12.2018
Экспорт зерна через порты Краснодарского РФ края за 11 месяцев 2018 года вырос на 22,8% - до свыше 35,5 млн тонн
17:28 21.12.2018
РФ видворила шведського дипломата через відмову Стокгольма видати візи шпигунам
Все новости страны
Румыния Румыния
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
12:49 19.12.2018
Президент Румунії спробує заблокувати урядову амністію корупційних справ
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
Все новости страны
Турция Турция
20:17 21.12.2018
Наступление Турции в Сирии отложено
07:31 21.12.2018
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
19:33 20.12.2018
Эрдоган назначил нового посла в Украине
13:15 20.12.2018
Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
Все новости страны
Украина Украина
19:01 25.12.2018
Назначенные оккупантами адвокаты четырех захваченных украинских моряков не обжаловали их арест
18:45 25.12.2018
Грузооборот спецморпорта Ольвия (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился в 2,3 раза - до 2,67 млн тонн
18:01 25.12.2018
Грузооборот Ренийского порта (Украина) за 11 месяцев 2018 года увеличился на 20,7% – до 1,18 млн тонн
17:45 25.12.2018
Росгвардия взяла под охрану предприятия «Черноморнефтегаза» в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс