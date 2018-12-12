Кримський "суд" залишив під вартою вже 15 полонених
|16:55 25.12.2018
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|Крым
Верховний суд Криму у вівторок, 25 грудня, залишив під вартою чотирьох військових моряків та одного співробітника української спецслужби, які перебували на кораблях ВМС України, захоплених у Чорному морі місяць тому.
Інстанція не задовольнила апеляцію адвокатів на постанову Київського райсуду Сімферополя, водночас уточнила дату завершення арешту українців: суд першої інстанції допустив технічну помилку, термін тримання під вартою завершується 24, а не 25 січня 2019 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Йдеться про старшого матроса В'ячеслава Зінченка, капітана третього рангу Володимира Лісового, матроса Сергія Чуліба, мічманів Андрія Шевченка та співробітника Служби безпеки України (СБУ) Андрія Драча.
Вони перебувають у слідчому ізоляторі "Лефортово" в Москві.
"Верховний суд" Криму раніше, 19-21 і 24 грудня, залишив під вартою 10 українських моряків: Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка, Віктора Безпальченка, Владислава Костишина та командира бронекатера "Бердянськ" Романа Мокряка, - виправивши техпомилку нижчої інстанції.
Засідання з розгляду апеляцій захисту продовжаться 26 грудня, планується розглянути останні скарги - на арешт п’ятьох моряків.
Апеляцій на арешт ще чотирьох українців немає.
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