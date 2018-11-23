Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван

16:15 25.12.2018 0 комментариев Армения

Пять из шести государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официально одобрили кандидатуру главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася на пост генсека организации.

Свою позицию не огласил только Ереван. Армения, по словам пресс-секретаря МИДа страны Анны Нагдалян, исходит из того, что этот вопрос окончательно не решен. В МИД России “Ъ” сказали, что точка может быть поставлена на предстоящей 27 декабря встрече президента РФ Владимира Путина с и. о. премьера Армении Николом Пашиняном.

Армения осталась единственной из шести стран-членов ОДКБ, которая пока не дала согласия на назначение Станислава Зася генсеком альянса.

Как сообщил “Ъ” пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, на сегодняшний день кандидатура белорусского представителя одобрена Киргизией, Казахстаном, Таджикистаном, Белоруссией и Россией. Согласие дали президенты перечисленных стран после встречи с господином Засем.

По данным “Ъ”, Владимир Путин принял кандидата 18 декабря. На сайте Кремля сообщения о встрече нет.

«В связи с появлением в СМИ разноречивых сообщений и ситуации, связанной с назначением нового генсека ОДКБ, разъясняем, что процедура согласования кандидатуры Станислава Васильевича Зася была организована путем его личной встречи с каждым главой государства-члена ОДКБ»,— сказал Владимир Зайнетдинов.

По его словам, с 12 по 20 декабря такие встречи состоялись с президентами Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана.

«На них кандидатура Станислава Зася главами государств, встретившихся с ним, была поддержана»,— отметил пресс-секретарь ОДКБ, сообщив, что встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном перенесена на более поздний срок.

Владимир Зайнетдинов добавил, что секретариат ОДКБ во исполнение указаний председателя Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ президента Киргизской Республики Сооронбая Жээнбекова подготовил проекты решений Совета министров иностранных дел организации и СКБ о назначении Станислава Зася генеральным секретарем.

«Они направлены членам постоянного совета ОДКБ для рассмотрения в государствах—членах ОДКБ»,— сказал господин Зайнетдинов.

После того как главы пяти стран ОДКБ одобрили назначение господина Зася, окончательное решение кадрового вопроса полностью зависит от армянских властей.

Ереван, ранее досрочно отозвавший с должности генсека своего представителя Юрия Хачатурова в связи открытым в отношении него на родине уголовным делом, до сих пор исходил из того, что его должен сменить другой представитель Армении.

Эта позиция привела к открытому конфликту Никола Пашиняна с белорусским лидером Александром Лукашенко, продвигавшим своего кандидата. В этом противостоянии сторону последнего приняли все остальные президенты, поддержавшие назначение господина Зася.

Армения пока взяла паузу. Как отметила в беседе с “Ъ” пресс-секретарь армянского МИДа Анна Нагдалян, Ереван исходит из того, что «вопрос окончательно не решен». Никол Пашинян 23 декабря говорил, что пока не считает целесообразным встречаться со Станиславом Засем. По его словам, переговоры продолжаются.

Собеседник “Ъ” в МИД России, информированный о ходе переговоров по кандидатуре генсека ОДКБ, сказал, что в Москве рассчитывают, что кадровый вопрос будет урегулирован до конца этого года: «Думаю, 27 декабря будет ясность, после встречи Никола Пашиняна с Владимиром Путиным. Желательно новый год начать с позитива. Рассчитываем и надеемся, что 27 декабря все решится. Нужен компромисс. Рассчитываем на мудрость армянской стороны и на то, что будет учтена позиция пяти президентов. Когда ты состоишь в организации, ты должен быть готов к компромиссу».

 



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