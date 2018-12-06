Оккупированный Крым определил оператора, который предоставит торговые суда для крымско-сирийской судоходной компании.

Об этом 25 декабря сообщил журналистам Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.

«Нашли на сегодняшний день. Я не хочу сейчас озвучивать название оператора, который даст суда в эту судоходную кампанию. У него они в наличии есть. Определяем сейчас объем грузов, которые можно перевезти из Новороссийска, наших портов, поскольку там очередь на рейде достаточно высокая – до двух недель ожидания загрузки и разгрузки», – сообщил Аксёнов.

По его словам, основные вопросы создания крымско-сирийской судоходной компании уже отрегулированы.

Но Аксёнов отказался публично раскрывать подробности. Аксёнов отметил при этом, что товарооборот оккупированного Крыма с Сирийской Арабской Республикой может достигать одного миллиона тонн в год.