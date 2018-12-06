В оккупированном Крыму определили но не назвали оператора морских судов для торговли с Сирией

15:55 25.12.2018 0 комментариев Крым

Оккупированный Крым определил оператора, который предоставит торговые суда для крымско-сирийской судоходной компании.

Об этом 25 декабря сообщил журналистам Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.

«Нашли на сегодняшний день. Я не хочу сейчас озвучивать название оператора, который даст суда в эту судоходную кампанию. У него они в наличии есть. Определяем сейчас объем грузов, которые можно перевезти из Новороссийска, наших портов, поскольку там очередь на рейде достаточно высокая – до двух недель ожидания загрузки и разгрузки», – сообщил Аксёнов.

По его словам, основные вопросы создания крымско-сирийской судоходной компании уже отрегулированы.

Но Аксёнов отказался публично раскрывать подробности. Аксёнов отметил при этом, что товарооборот оккупированного Крыма с Сирийской Арабской Республикой может достигать одного миллиона тонн в год.



Ещё на эту тему:

17:45 25.12.2018
Росгвардия взяла под охрану предприятия «Черноморнефтегаза» в оккупированном Крыму
15:25 25.12.2018
Рейтинги "глав" оккупированных Крыма и Севастополя снизились на 31% и 45% соответственно
14:39 23.12.2018
Хто в ООН проголосував проти резолюції щодо Криму: повний список країн
14:29 23.12.2018
Генасамблея ООН: «Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані Російською Федерацією»
19:31 21.12.2018
РФ отказалась от проведения встреч в рамках Будапештского меморандума
15:11 21.12.2018
Гелікоптери Airbus будуть патрулювати Азово-Чорноморський басейн / Фото
13:37 21.12.2018
Россия пытается уговорить Турцию и Израиль признать оккупацию Крыма
17:17 20.12.2018
Путин назвал вопрос прохода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив сложным
07:37 20.12.2018
Україна, Грузія, Молдова підписали Меморандум про спільні дії з реінтеграції територій та протидії РФ
20:39 19.12.2018
Сенатори внесуть до Конгресу США резолюцію щодо російській агресії в Чорному морі
15:07 19.12.2018
В оккупированном Крыму "суд" до конца года вынесет приговор украинцам Дудке и Бессарабову
13:25 19.12.2018
"Кримську скаргу" ЄСПЛ заслухає 27 лютого, запит РФ про відкладення відхилили
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
11:44 20.12.2018
Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
18:38 18.12.2018
Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений
Все новости страны
Болгария Болгария
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
Все новости страны
Греция Греция
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
16:36 19.12.2018
Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Все новости страны
Грузия Грузия
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
08:25 17.12.2018
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
Все новости страны
Молдова Молдова
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
Все новости страны
Россия Россия
15:45 25.12.2018
Росія розширила санкції проти України
12:55 25.12.2018
У южного берега Таманского полуострова в Черном море сел на мель теплоход Surov (флаг Монголия)
17:30 24.12.2018
Экспорт зерна через порты Краснодарского РФ края за 11 месяцев 2018 года вырос на 22,8% - до свыше 35,5 млн тонн
17:28 21.12.2018
РФ видворила шведського дипломата через відмову Стокгольма видати візи шпигунам
Все новости страны
Румыния Румыния
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
12:49 19.12.2018
Президент Румунії спробує заблокувати урядову амністію корупційних справ
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
Все новости страны
Турция Турция
20:17 21.12.2018
Наступление Турции в Сирии отложено
07:31 21.12.2018
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
19:33 20.12.2018
Эрдоган назначил нового посла в Украине
13:15 20.12.2018
Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
Все новости страны
Украина Украина
19:01 25.12.2018
Назначенные оккупантами адвокаты четырех захваченных украинских моряков не обжаловали их арест
18:45 25.12.2018
Грузооборот спецморпорта Ольвия (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился в 2,3 раза - до 2,67 млн тонн
18:01 25.12.2018
Грузооборот Ренийского порта (Украина) за 11 месяцев 2018 года увеличился на 20,7% – до 1,18 млн тонн
17:45 25.12.2018
Росгвардия взяла под охрану предприятия «Черноморнефтегаза» в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс