Росія розширила санкції проти України
|15:45 25.12.2018
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|Россия
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову з розширеним списком санкцыйних фізичних та юридичних осіб України.
Про це прем'єр-міністр РФ написав у Twitter, повідомляє Укрінформ.
"Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватись спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії", - повідомив Медведєв.
Як повідомлялося, 1 листопада 2018 року голова уряду РФ Дмитро Мєдвєдєв підписав постанову, що вводить "спеціальні економічні заходи" щодо 322 громадян та 68 компаній з України.
Постановою введено спеціальні економічні заходи відносно фізичних і юридичних осіб України, що передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії та заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії.
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