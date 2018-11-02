Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову з розширеним списком санкцыйних фізичних та юридичних осіб України.

Про це прем'єр-міністр РФ написав у Twitter, повідомляє Укрінформ.

"Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватись спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії", - повідомив Медведєв.

Як повідомлялося, 1 листопада 2018 року голова уряду РФ Дмитро Мєдвєдєв підписав постанову, що вводить "спеціальні економічні заходи" щодо 322 громадян та 68 компаній з України.

Постановою введено спеціальні економічні заходи відносно фізичних і юридичних осіб України, що передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії та заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії.