Рейтинги "глав" аннексированных Россией территорий – Крыма и Севастополя – снизились за полгода на 31% и 45% соответственно.

Сообщает Радио Свобода со ссылкой на результаты закрытого социологического опроса, проведённого по заказу Кремля.

Опрос, целью которого было показать динамику оценки деятельности губернаторов жителями регионов России, проводился в конце октября. Полученные результаты социологи сравнивали с результатами такого же опроса, проводившегося в апреле.

В итоге наихудшую динамику оценки своей деятельности показал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров: на фоне протестов против передачи ингушских земель Чечне он потерял 68% поддержки населения республики.

На втором месте по этому показателю – губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Его рейтинг за полгода снизился на 45%.

В пятёрку руководителей регионов с наихудшими показателями вошли глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов – все они потеряли с апреля по октябрь свыше 30% поддержки населения.

Всего социологи зафиксировали снижение рейтингов у более чем тридцати губернаторов.