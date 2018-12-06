Рейтинги "глав" оккупированных Крыма и Севастополя снизились на 31% и 45% соответственно
|15:25 25.12.2018
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|Крым
Рейтинги "глав" аннексированных Россией территорий – Крыма и Севастополя – снизились за полгода на 31% и 45% соответственно.
Сообщает Радио Свобода со ссылкой на результаты закрытого социологического опроса, проведённого по заказу Кремля.
Опрос, целью которого было показать динамику оценки деятельности губернаторов жителями регионов России, проводился в конце октября. Полученные результаты социологи сравнивали с результатами такого же опроса, проводившегося в апреле.
В итоге наихудшую динамику оценки своей деятельности показал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров: на фоне протестов против передачи ингушских земель Чечне он потерял 68% поддержки населения республики.
На втором месте по этому показателю – губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Его рейтинг за полгода снизился на 45%.
В пятёрку руководителей регионов с наихудшими показателями вошли глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов – все они потеряли с апреля по октябрь свыше 30% поддержки населения.
Всего социологи зафиксировали снижение рейтингов у более чем тридцати губернаторов.
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