У южного берега Таманского полуострова в Черном море сел на мель теплоход Surov (флаг Монголия)

12:55 25.12.2018 0 комментариев Россия

 

В Черном море, на южном берегу Таманского полуострова, теплоход Surov (флаг Монголия, судовладелец Vikaro Overseas Co., экипаж 11 чел.: 9 граждан РФ, 2 - Азербайджана, рейс Искандерун (Турция) - Порт Кавказ, в балласте, запасы: дизтопливо 82 тонн, масло 900 кг, вода 9 тонн) в 03:05 мск 25 декабря 2018 года сел на мель.

По имеющимся в распоряжении PortNews данным Спасательно-координационного центра, в 04:45 мск к месту посадки теплохода на мель прибыл морской буксир «Спасатель Демидов» (судовладелец ФГБУ «Морспасслужба»), встал на якорь в 2-х милях, в ожидании светлого времени суток.

По информации капитана теплохода Surov, им принято решение по светлому времени экипажу оставить судно.

Судно у мыса Железный Рог, стоит правым бортом к берегу, до берега 10 м.



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