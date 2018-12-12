Фрегат Черноморского флота страны оккупанта возвращается в Севастополь из Средиземного моря
|12:45 25.12.2018
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|Крым
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и возвращается в оккупированный Севастополь.
Об этом 25 декабря, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
«Экипаж корабля начал прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор и взял курс на возвращение в пункт постоянного базирования кораблей Черноморского флота – город Севастополь», – говорится в сообщении.
Экипаж «Адмирала Эссена» выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ России с августа 2018 года.
В период нахождения в дальней морской зоне экипаж фрегата принял участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации в Средиземном море и провел учения по ведению боя одиночным кораблем, в составе группировке кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, отработал противолодочные задачи.
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