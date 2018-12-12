Представники РФ уникають переговорів про Азовське море та Керченську протоку
|12:15 25.12.2018
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|Крым
Представники Росії в контактній групі в Мінську уникають переговорів про Азовське море та Керченську протоку, в тому числі — про пропозицію України встановити пункт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Керчі.
Про це заявила представниця України в контактній групі, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
Вона сказала, що: “Росіяни чути нічого не хочуть про якісь поступки, що стосуються демілітаризації Чорного і Азовського морів. Вперше Борис Гризлов, представник Росії в тристоронньої контактній групі, вискочив із переговорів, тільки мова зайшла про Азов. А на останній зустрічі, 19 грудня, представник Російської Федерації взагалі не з’явився, і Росію представляли інші дипломати”.
Віце-спікер Верховної Ради додала, що “присутність Гризлова або інших представників нічого не змінює в позиції російської сторони”, оскільки Росія і її представники в усіх групах “мають чітку установку на заморожування конфлікту”.
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