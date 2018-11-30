Объем грузооборота Усть-Дунайского морского порта (Украина) по итогам января-ноября 2018 года составил 50,2 тыс. тонн, что на 3,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Сообщает PortNews со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



В частности, перевалка нефтепродуктов (внутреннее сообщение) выросла на 38,4% - до 20,9 тыс. тонн. Переработка зерна (экспорт) снизилась на 11,2% - до 29,3 тыс. тонн.



Морской порт «Усть-Дунайск» расположен в южной части Жебриянской бухты Черного моря. Количество грузовых причалов — один (портопункт Килия), длина причала — 150 метров. Согласно реестру АМПУ, в порту работают операторы ГП «МТП «Усть-Дунайск» и Филиал «Усть-Дунайск» ГП «АМПУ».



Морской порт «Усть-Дунайск» в 2017 году увеличил грузооборот в сравнении с 2016 годом в 2,1 раза — до 54,2 тыс. тонн.