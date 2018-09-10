Буксир «РБТ-18»(флаг РФ, порт регистрации Ростов-на-Дону, судовладелец ООО «Магнус», длина 14 м, ширина 3,8 м, осадка 1,4 м, на борту 700 кг дизтоплива), стоящий у причала №6 Керченского морского торгового порта в 01:12 мск 25 декабря 2018 года попросил разрешения перейти в Керченский морской рыбный порт по погодным условиям в сопровождении буксира.

Для сопровождения на переходе к буксиру «РБТ-18» в 01:25 мск направлен морской «Гандвик» от причала Керченского судоремонтного завода. В 01:37 мск, по докладу морского буксира «Гандвик», буксир «РБТ-18» полузатоплен, экипаж на причале, подойти к борту буксира «РБТ-18» он не имеет возможности из-за сложных метеоусловий (ветер южный, юго-восточный 20-23 м/с, волнение 2,5-3,0 м).

По имеющимся в распоряжении PortNews данным Спасательно-координационного центра, в 01:55 мск буксир «РБТ-18» затонул у причала.

Угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью выясняются. Угрозы опасности для судоходства нет. Пострадавших нет.

Компетентными органами проводится расследование аварийного случая.