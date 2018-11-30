Грузооборот Бердянского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года году снизился на 24% - до 1,70 млн тонн
|11:45 25.12.2018
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|Украина
Объем грузооборота Бердянского морского порта (Украина, Запорожская область) в январе-ноябре 2018 года составил 1,70 млн тонн, что на 24% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Сообщает PortNews со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).
Перевалка экспортных грузов снизилась на 16,8% - до 1,68 млн тонн. Переработка импортных грузов составила 15,4 тыс. тонн, грузов во внутреннем сообщении - 10,5 тыс. тонн.
Переработка сыпучих грузов сократилась на 21,2% - до 1,50 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 39,4% - до 205,8 тыс. тонн.
Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 м, глубиной — 8,55 м и проходной осадкой — 7,9 м. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 км.
Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».
Бердянский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 36,9% — до 2,397 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 1,8% против 2,9% в 2016 году.
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