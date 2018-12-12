Координатор адвокатів українських моряків обговорив їхній захист з помічником держсекретаря США
|19:31 24.12.2018
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|Крым
Координатор адвокатів українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці, Микола Полозов обговорив їхній захист з помічником Державного секретаря США з європейських та євразійських відносин Джорджем Кентом.
Він також зазначив, що на зустрічі з послом України Валерієм Чалим обговорили способи та методи звільнення українських моряків з російських в'язниць, передає Громадське.
«Ще обговорили проблему незаконного утримання російською владою в таборах та в'язницях вже майже сотню українських політичних в'язнів», — вказав координатор.
Він додав, що позиція США лишається незмінною — «українських моряків повинні звільнити та повернути в Україну».
Полозов відвідав США разом з делегацією Уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.
Раніше Путін заявив, що питання обміну українських моряків можна розглядати після завершення кримінальної справи. Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.
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