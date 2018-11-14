Всі 23 кримські водосховища в 2018 році поповнилися на 187,536 млн кубометрів, що становить 40%.

Повідомила на прес-конференції начальник відділу гідрології підконтрольного окупантам Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Наталія Охременко, передає Главком.



За її словами, причиною слабкої наповнюваності водосховищ стали погодні умови на окупованому півострові.



«Якщо порахувати 11 місяців плюс 20 днів грудня нинішнього року, то загалом надійшло води в водосховища в два рази менше, ніж в минулому році. Причина, звичайно, це малосніжна зима. Снігу було настільки мало, що не проводилися сніголавинні забезпечення», - розповіла Охременко.



За її словами, станом на 24 грудня найбільше води надійшло в Зеленоярське водосховище - 2,358 млн кубометрів (наповненість склала 88%), найменше - в Міжгірському - 1,387 млн кубометрів (3% наповненості). В середньому обсяг наливних водосховищ Криму склав 30-38% (від 1,150 до 5,403 млн кубометрів).



З водосховищ природного стоку найбільша наповнюваність була в Загорську - 20,114 млн кубометрів води (71% наповнюваності). Менша - в Тайганському водосховищі, де обсяг фактичного наповнення склав 1,321 млн кубометрів води (8%).

Шість кримських водосховищ наповнилися більше ніж на половину - від 4,638 млн кубометрів і до 11,444 млн кубометрів води. Всього водосховища природного стоку (15 водосховищ) були наповнені на 55% - 165,096 млн кубометрів.