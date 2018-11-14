Водосховища в окупованому Криму за рік не наповнилися і наполовину

18:42 24.12.2018 0 комментариев Крым

Всі 23 кримські водосховища в 2018 році поповнилися на 187,536 млн кубометрів, що становить 40%.

Повідомила на прес-конференції начальник відділу гідрології підконтрольного окупантам Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Наталія Охременко, передає Главком.

За її словами, причиною слабкої наповнюваності водосховищ стали погодні умови на окупованому півострові.

«Якщо порахувати 11 місяців плюс 20 днів грудня нинішнього року, то загалом надійшло води в водосховища в два рази менше, ніж в минулому році. Причина, звичайно, це малосніжна зима. Снігу було настільки мало, що не проводилися сніголавинні забезпечення», - розповіла Охременко.

За її словами, станом на 24 грудня найбільше води надійшло в Зеленоярське водосховище - 2,358 млн кубометрів (наповненість склала 88%), найменше - в Міжгірському - 1,387 млн кубометрів (3% наповненості). В середньому обсяг наливних водосховищ Криму склав 30-38% (від 1,150 до 5,403 млн кубометрів).

З водосховищ природного стоку найбільша наповнюваність була в Загорську - 20,114 млн кубометрів води (71% наповнюваності). Менша - в Тайганському водосховищі, де обсяг фактичного наповнення склав 1,321 млн кубометрів води (8%).

Шість кримських водосховищ наповнилися більше ніж на половину - від 4,638 млн кубометрів і до 11,444 млн кубометрів води. Всього водосховища природного стоку (15 водосховищ) були наповнені на 55% - 165,096 млн кубометрів. 



Ещё на эту тему:

12:11 20.12.2018
Окупаційна влада Криму попереджає про проблеми з водою на півострові в 2019 році.
12:56 06.12.2018
Оккупанты уверяют, что бурение новых скважин для завода "Титан" не отразится на водоснабжении Армянска
14:59 04.12.2018
В Москве прогнозируют нехватку воды для крупных городов оккупированного Крыма
14:39 28.11.2018
Бесценную крымскую воду из 4 новых скважин зальют в кислотонакопитель завода Титан
14:31 16.11.2018
Ядовитые стоки обвалили сточный коллектор в оккупированном Крыму
20:17 14.11.2018
В оккупированном Крыму не нашлось желающих ремонтировать водовод на Южном берегу
14:50 14.11.2018
Надежды оккупантов на осенние ливни не оправдались – русла рек сухие
20:28 12.11.2018
Аксенов не позволит частникам грабить население оккупированного Крыма "на фронте ассенизации"
09:59 08.11.2018
Оккупанты поищут пресную воду под Азовским и Чёрным морями, по слухам в советское время там били фонтаны пресной воды
12:00 29.10.2018
Оккупанты хотят "национализировать" Крымский титан, а кислотонакопитель заполнить водой из скважин
19:44 22.10.2018
В оккупированном Крыму и дальше будут выкачивать пресную воду из подземных источников
13:15 08.10.2018
Из-за водной блокады Крыма оккупанты обещают пустить Днепр в обход Украины
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
11:44 20.12.2018
Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
18:38 18.12.2018
Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений
18:56 17.12.2018
Ереван отказался от предложения закупить РСЗО "Полонез"
Все новости страны
Болгария Болгария
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
Все новости страны
Греция Греция
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
16:36 19.12.2018
Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Все новости страны
Грузия Грузия
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
08:25 17.12.2018
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
Все новости страны
Молдова Молдова
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
Все новости страны
Россия Россия
17:30 24.12.2018
Экспорт зерна через порты Краснодарского РФ края за 11 месяцев 2018 года вырос на 22,8% - до свыше 35,5 млн тонн
17:28 21.12.2018
РФ видворила шведського дипломата через відмову Стокгольма видати візи шпигунам
15:56 21.12.2018
СМИ РФ опубликовали фейковые документы ОБСЕ о подготовке Украиной провокации на Азове / Документ
15:39 21.12.2018
Возле путинской приемной задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку Сенцова / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
12:49 19.12.2018
Президент Румунії спробує заблокувати урядову амністію корупційних справ
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
Все новости страны
Турция Турция
20:17 21.12.2018
Наступление Турции в Сирии отложено
07:31 21.12.2018
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
19:33 20.12.2018
Эрдоган назначил нового посла в Украине
13:15 20.12.2018
Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
Все новости страны
Украина Украина
19:31 24.12.2018
Координатор адвокатів українських моряків обговорив їхній захист з помічником держсекретаря США
18:42 24.12.2018
Водосховища в окупованому Криму за рік не наповнилися і наполовину
18:17 24.12.2018
Стационарный пост полиции у Керченского моста в оккупированном Крыму обойдется в 96 млн рублей
17:50 24.12.2018
Грузооборот Измаильского порта (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 5,8% - до 4,33 млн тонн
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс