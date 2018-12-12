Стационарный пост полиции у Керченского моста в оккупированном Крыму обойдется в 96 млн рублей
|18:17 24.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Проект стационарного поста органов внутренних дел на автоподходе к мосту через Керченский пролив со стороны оккупированного Крыма получил положительное заключение государственной экспертизы.
Стоимость его строительства определена в размере 96,3 млн рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе оператора Керченского моста – «Упрдор «Тамань», сообщает Крым Информ.
«Проектно-изыскательские работы выполнены в рамках госконтракта, заключенного ФКУ «Упрдор «Тамань» с ЗАО «Институт «Трансэкопроект». Государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также оценку достоверности определения сметной стоимости провел Крымский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России», – сообщили в «Упрдор «Тамань». – По итогам экспертизы стоимость строительства определена в 96,346 млн рублей в ценах второго квартала 2018 года. Далее ФКУ «Упрдор «Тамань» произведет пересчет затрат с учетом индекс-дефлятора, установленного минэкономразвития России на год реализации проекта.
После того, как итоговая стоимость будет согласована Федеральным дорожным агентством, управление проведет конкурсные процедуры по выбору подрядчика строительства поста ОВД, уточнили в пресс-службе.
Предполагается, что пост полиции на подходе к Керченскому мосту построят за шесть месяцев. Строительно-монтажные работы планируется выполнить до конца 2019 года. Проектная документация предусматривает обустройство территории общей площадью почти 0,77 га в непосредственной близости от инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса на Керченском полуострове.
«Здесь будет построено одноэтажное здание поста ДПС, сооружены площадка с эстакадой для осмотра транспортных средств, навес над стоянкой служебного автотранспорта, вольер для содержания служебной собаки, созданы инженерные сети, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, в рамках реализации проекта пост будет оборудован системой распознавания государственных номеров транспортных средств, сотрудники ДПС получат необходимое специализированное оборудование и будут подключены к сетям связи», – сообщили в «Упрдор «Тамань».
Заказчиком строительства поста со стороны оккупированного Крыма выступает ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора, со стороны Краснодарского края – ФКУ «Упрдор «Черноморье».
Ещё на эту тему:
Координатор адвокатів українських моряків обговорив їхній захист з помічником держсекретаря США
Дивизионы ракетных комплексов ЧФ «Бал» страны оккупанта завершили учения и вернулись в пункт базирования
Хронологія кризи в Азовському морі: Зведення по Керченській протоці і економічні наслідки блокади
Пріоритетом на 2019 рік буде створення морської бази а Азовському морі та штабу ВМС України
ЄСПЛ вдруге відповів що не отримав від України заяву щодо моряків у “належній формі”
Военнопленный моряк поделился впечатлениями от российской пропаганды по телевизору в СИЗО
Новий прохід через Керченську протоку хоч і не нагальний, але логічний крок - Богдан Яременко