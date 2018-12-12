Стационарный пост полиции у Керченского моста в оккупированном Крыму обойдется в 96 млн рублей

18:17 24.12.2018 0 комментариев Крым

Проект стационарного поста органов внутренних дел на автоподходе к мосту через Керченский пролив со стороны оккупированного Крыма получил положительное заключение государственной экспертизы.

Стоимость его строительства определена в размере 96,3 млн рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе оператора Керченского моста – «Упрдор «Тамань», сообщает Крым Информ.

«Проектно-изыскательские работы выполнены в рамках госконтракта, заключенного ФКУ «Упрдор «Тамань» с ЗАО «Институт «Трансэкопроект». Государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также оценку достоверности определения сметной стоимости провел Крымский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России», – сообщили в «Упрдор «Тамань». – По итогам экспертизы стоимость строительства определена в 96,346 млн рублей в ценах второго квартала 2018 года. Далее ФКУ «Упрдор «Тамань» произведет пересчет затрат с учетом индекс-дефлятора, установленного минэкономразвития России на год реализации проекта.

После того, как итоговая стоимость будет согласована Федеральным дорожным агентством, управление проведет конкурсные процедуры по выбору подрядчика строительства поста ОВД, уточнили в пресс-службе.

Предполагается, что пост полиции на подходе к Керченскому мосту построят за шесть месяцев. Строительно-монтажные работы планируется выполнить до конца 2019 года. Проектная документация предусматривает обустройство территории общей площадью почти 0,77 га в непосредственной близости от инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса на Керченском полуострове.

«Здесь будет построено одноэтажное здание поста ДПС, сооружены площадка с эстакадой для осмотра транспортных средств, навес над стоянкой служебного автотранспорта, вольер для содержания служебной собаки, созданы инженерные сети, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, в рамках реализации проекта пост будет оборудован системой распознавания государственных номеров транспортных средств, сотрудники ДПС получат необходимое специализированное оборудование и будут подключены к сетям связи», – сообщили в «Упрдор «Тамань».

Заказчиком строительства поста со стороны оккупированного Крыма выступает ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора, со стороны Краснодарского края – ФКУ «Упрдор «Черноморье».



Ещё на эту тему:

19:31 24.12.2018
Координатор адвокатів українських моряків обговорив їхній захист з помічником держсекретаря США
12:15 24.12.2018
Дивизионы ракетных комплексов ЧФ «Бал» страны оккупанта завершили учения и вернулись в пункт базирования
14:17 23.12.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: Зведення по Керченській протоці і економічні наслідки блокади
18:11 22.12.2018
Военный аэродром Бельбек в оккупированном Крыму принял первые боевые самолёты
19:52 21.12.2018
Уже 19 захваченных украинских моряков в Москве назвали себя военнопленными
18:24 21.12.2018
Пріоритетом на 2019 рік буде створення морської бази а Азовському морі та штабу ВМС України
18:04 21.12.2018
ЄСПЛ вдруге відповів що не отримав від України заяву щодо моряків у “належній формі”
17:46 21.12.2018
"Суд" в окупованому Криму залишив під арештом ще одного українського моряка
13:59 21.12.2018
Военнопленный моряк поделился впечатлениями от российской пропаганды по телевизору в СИЗО
13:27 21.12.2018
Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря - Reuters
12:22 21.12.2018
Новий прохід через Керченську протоку хоч і не нагальний, але логічний крок - Богдан Яременко
11:58 21.12.2018
Тральщик Черноморского флота оккупантов отправился в Средиземном море
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
11:44 20.12.2018
Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
18:38 18.12.2018
Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений
18:56 17.12.2018
Ереван отказался от предложения закупить РСЗО "Полонез"
Все новости страны
Болгария Болгария
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
Все новости страны
Греция Греция
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
16:36 19.12.2018
Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Все новости страны
Грузия Грузия
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
08:25 17.12.2018
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
Все новости страны
Молдова Молдова
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
Все новости страны
Россия Россия
17:30 24.12.2018
Экспорт зерна через порты Краснодарского РФ края за 11 месяцев 2018 года вырос на 22,8% - до свыше 35,5 млн тонн
17:28 21.12.2018
РФ видворила шведського дипломата через відмову Стокгольма видати візи шпигунам
15:56 21.12.2018
СМИ РФ опубликовали фейковые документы ОБСЕ о подготовке Украиной провокации на Азове / Документ
15:39 21.12.2018
Возле путинской приемной задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку Сенцова / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
12:49 19.12.2018
Президент Румунії спробує заблокувати урядову амністію корупційних справ
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
Все новости страны
Турция Турция
20:17 21.12.2018
Наступление Турции в Сирии отложено
07:31 21.12.2018
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
19:33 20.12.2018
Эрдоган назначил нового посла в Украине
13:15 20.12.2018
Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
Все новости страны
Украина Украина
19:31 24.12.2018
Координатор адвокатів українських моряків обговорив їхній захист з помічником держсекретаря США
18:42 24.12.2018
Водосховища в окупованому Криму за рік не наповнилися і наполовину
18:17 24.12.2018
Стационарный пост полиции у Керченского моста в оккупированном Крыму обойдется в 96 млн рублей
17:50 24.12.2018
Грузооборот Измаильского порта (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 5,8% - до 4,33 млн тонн
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс