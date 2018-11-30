Объем грузооборота Измаильского морского порта (Украина) за январь-октябрь 2018 года составил 4,33 млн тонн, что на 5,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Передает PortNews со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Перевалка экспортных грузов выросла на 11,1% - до 3,23 млн тонн. Переработка транзитных грузов сократилась на 28% - до 962,94 тыс. тонн, импортных - на 41% до 121,68 тыс. тонн, во внутреннем сообщении - в 9,2 раза до 15,63 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов увеличилась на 48,6% - до 167,72 тыс. тонн. Перевалка сыпучих грузов сократилась на 6,7% - до 3,92 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 14,4% - до 240,15 тыс. тонн.



Измаильский морской порт расположен в акватории Килийского устья реки Дунай.

Количество грузовых причалов — 24, длина грузового причального фронта — 2,696 километра. Согласно реестру АМПУ, портовыми операторами являются ГП «Измаильский морской торговый порт» (ИЗМ МТП), ООО «Сервиспорт», ООО «Вилле Форте Украина» и ООО «Измаильский элеватор».



Измаильский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 10,3% — до 5,097 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 3,8% против 4,3% в 2016 году.