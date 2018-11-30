Объем грузооборота Херсонского морского порта (Украина) за январь-ноябрь 2018 года составил 2,71 млн тонн, что на 8,4% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Передает PortNews со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Переработка экспортных грузов снизилась на 31,2% - до 1,69 млн тонн. Перевалка грузов во внутреннем сообщении увеличилась в 2,5 раза - до 633,9 тыс. тонн, импортных грузов - на 62,5% до 383,49 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов сократилась на 16,2% - до 118,94 тыс. тонн. Перевалка сыпучих грузов сократилась на 11,2% - до 2,10 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 8,8% - до 491,63 тыс. тонн.



Херсонский морской торговый порт основан в 1778 году, расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от его устья. Проектная мощность - 5 млн тонн грузов в год. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 ед. погрузочной техники.



В акватории Херсонского морпорта оперируют такие компании, как Херсонский судостроительный завод, ГП «Херсонский морской торговый порт», компания «Днепро Карго Лимитед», ООО «Херсонес», ООО «Вторметэкспорт», «Укрречфлот» и другие.



Херсонский морпорт в 2017 году сократил грузооборот в сравнении с 2016 годом на 10% - до 3,34 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 2,5% против 2,8% в 2016 году.