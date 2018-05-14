Экспорт зерна и продуктов его переработки через порты «Ейск», «Кавказ», «Новороссийск», «Тамань», «Темрюк» и «Туапсе» за 11 месяцев 2018 года составил свыше 35,5 млн тонн (1596 судов), что на 22,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (свыше 28,9 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, передает PortNews.

Доля пшеницы от общего объема составила более 30,5 млн тонн – 1094 судна (2017 год - более 22,7 млн. тонн – 740 судов).



Основные 10 стран мира, в которые была направлена подкарантинная продукция в текущем году: Египет, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Судан, Вьетнам, Турецкая Республика, Нигерия.