Объем грузооборота Николаевского морского порта (Украина) за январь-ноябрья 2018 года составил 25,91 млн тонн, что на 21,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Сообщает PortNews со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Перевалка экспортных грузов выросла на 32,5% - до 19,41 млн тонн, импортных - на 5,8% до 5,32 млн тонн, во внутреннем сообщении - на 85,4% до 940,74 тыс. тонн. Переработка транзитных грузов снизилась в 4,9 раза - до 230,4 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов увеличилась на 3,6% - до 2,65 млн тонн. Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 25% - до 20,60 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 15,9% - до 2,65 млн тонн.



Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровско-лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе портопункт Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823 километра.



Согласно реестру АМПУ, в порту работают ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и другие портовые операторы.



Николаевский морпорт в 2017 году увеличил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 5% — до 23,534 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 17,7% против 17% в 2016 году.